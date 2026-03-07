BMW Série 1 estreia no Brasil com o hot hatch M135 xDrive, confira os detalhes:

BMW M135 xDrive vem equipado com o motor TwinPower Turbo 2.0, capaz de desenvolver 317 cavalos de potência máxima. Hot hatch acelera de 0 a 100 km/h em 4,9 segundos e alcança a velocidade máxima, limitada eletrônicamente, de 250 km/h

BMW M135 xDrive é o modelo de entrada da divisão esportiva da montadora alemã (BMW/Divulgação)

A BMW iniciou a comercialização da quarta geração do Série 1 no mercado brasileiro. O modelo de estreia da linha 2026 é o BMW M135 xDrive, um legítimo hot hatch para quem aprecia um automóvel dinâmico, mas capaz de entregar alta performance se for provocado.

O veículo chega às concessionárias da marca de todo o país equipado com motor 2.0 turbo que entrega 317 cavalos de potência máxima e tração integral nas quatro rodas. Trocando em miúdos, isso significa que a versão de estreia do Série 1 une todo o desempenho da linha M Performance alemã à carroceria de dois volumes da montadora, com preço fixado em R$ 459.950.

Desempenho e Mecânica

Modelo de entrada da linha M, o M135 xDrive é equipado com o motor BMW TwinPower Turbo 2.0 de quatro cilindros, capaz de gerar 400 Nm de torque (força de arrancada). O conjunto inclui câmbio automático de dupla embreagem e sete marchas. Dados técnicos da fabricante indicam aceleração de 0 a 100 quilômetros por hora em 4,9 segundos e velocidade máxima limitada eletronicamente em 250 quilômetros por hora (km/h).

Dimensões

Com 4,36 metros (m) de comprimento, 1,45 m de altura, 1,80 m de largura e 2,67 m de entre-eixos — medida muito próxima à de um sedã médio —, o hatch oferece bom espaço interno e 380 litros de capacidade no porta-malas.

Visual

O design externo apresenta capô alongado e balanços (espaço entre a roda e a extremidade do carro) curtos. A grade frontal possui barras verticais e diagonais, acompanhada de iluminação de contorno de LED oferecida de série. Na traseira, o visual é marcado por lanternas que se prologam na tampa do porta-malas e para-choque com desenho envolvente. O spoiler traseiro e as duas saídas duplas de escapamento são indispensáveis no segmento e completam o visual esportivo.

Interior

O habitáculo prioriza a esportividade e a digitalização com o BMW Curved Display, que integra o painel de instrumentos de 10,25 polegadas e a central multimídia de 10,7 polegadas em uma única tela curva. O conjunto de infoentretenimento oferece conectividade sem fio aos sistemas Apple Car Play e Android Auto. O volante, que conta com revestimento de couro, traz marcação de 12 horas e aletas para trocas de marcha manuais. Os bancos esportivos são inteiriços e possuem o logotipo da divisão M iluminado.

Conectividade

Em conectividade, o sistema Digital Key Plus utiliza tecnologia de banda ultralarga (UWB), permitindo a abertura das portas e a ignição do motor via smartphone, sem a necessidade de aproximar o aparelho da maçaneta ou do sensor interno. O veículo também oferece assistência de condução inteligente, com alertas de mudança de faixa e controle e prevenção de colisão frontal.

Mercado



Disponível em sete cores e duas opções de acabamento interno, o modelo conta com promoção de lançamento: um ano de garantia estendida para quem financiar o veículo pela BMW Serviços Financeiros até o final de maio.