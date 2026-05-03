Leapmotor C10: conheça o chinês que receberá cidadania pernambucana

SUV Leapmotor C10, que em breve será fabricado em Goiana, combina desempenho e tecnologia de ponta a serviço do conforto e da segurança ao volante. Modelo está disponível nas versões ultra-híbrida (REEV) e 100% a bateria (BEV)

Stellantis confirmou a produção nacional do Leapmotor C10 em sua fábrica em Goiana (PE) (Pedro Ivo Bernardes/DP)

A Leapmotor não chegou ao Brasil apenas para marcar terreno. Ela ocupa uma posição estratégica para a Stellantis, tanto que a fabricação nacional e o desenvolvimento da tecnologia ultra-híbrida flex (REEV Flex) do C10 já foram confirmados. O modelo, que será fabricado em Goiana, ganhando cidadania pernambucana, está disponível em duas versões: a BEV (100% a bateria) e a REEV (ultra-híbrida). A primeira tem uma vocação urbana, enquanto a segunda se destaca pela autonomia.

Silêncio ao volante



Não se iluda com a ausência da vibração dos motores a combustão. Ao acionar o pedal do acelerador do C10 BEV (Battery Electric Vehicle), versão testada por DP Auto, o motor síncrono de ímã permanente disponibiliza imediatamente seus 32,6 kgfm de torque. Trocando em miúdos, isso significa uma aceleração de 0 a 100 km/h em 8,3 segundos e excelente agilidade na cidade, apesar das duas toneladas de peso.

Desempenho e autonomia



Instalado transversalmente, o propulsor traseiro entrega 218 cavalos de potência, que são transferidos diretamente ao diferencial, sem intermediação de câmbio ou eixo cardã. A bateria responsável por prover a energia ao conjunto é do tipo Fosfato de Ferro-Lítio (LFP), assentada sob o assoalho, com 69,9 kWh de capacidade e 400 V de tensão.

Isso se traduz em uma autonomia de 338 km, segundo padrões do Inmetro — o suficiente para um bate-volta a Caruaru com sobra de 100 km ou para uma semana de idas e vindas urbanas sem visitar a tomada. Na hora de recarregar as baterias, o carregamento de 30% a 80% em corrente alternada (residencial) leva cerca de 4 horas. Se precisar de pressa, o carregamento corrente contínua faz o mesmo em meia hora.

Medidas e capacidades

De para-choque a para-choque, o SUV elétrico mede 4,74 m, com entre-eixos de 2,82 m e 2,13 m de largura. Ou seja: espaço suficiente para cinco ocupantes, inclusive para três adultos no banco traseiro. Para as bagagens, o porta-malas de 465 litros conta com o apoio do compartimento dianteiro de 32 litros.

Vida a Bordo



O C10 é, essencialmente, um “computador sobre rodas”, com arquitetura eletrônica centralizada “Leap 3.0”, que integra o controle do veículo, a gestão de energia e o sistema de infoentretenimento em um único hub de processamento e atualização em nuvem. Um dos destaques é o sistema de atualização em nuvem, que dispensa a ida à concessionária para instalar os aprimoramentos.

O cockpit do veículo tem o ecossistema digital de alta definição como centro das atenções. O sistema de infoentretenimento é composto por uma tela flutuante de 14,6 polegadas, que concentra praticamente todas as funções do veículo e painel de instrumentos digital de 10,25 polegadas. A gestão de tudo fica por conta do chip Qualcomm Snapdragon 8155.

O C10 oferece ainda um sistema de comando de voz inteligente, que é capaz de identificar de qual zona do carro (motorista ou passageiro) vem a instrução, permitindo ajustes de temperatura do ar-condicionado de duas zonas, abertura do teto solar panorâmico ou escolha de rotas sem que se tire as mãos do volante.

Os bancos dianteiros possuem ajustes elétricos de múltiplas vias e sistema de memorização de posição do motorista integrado ao perfil do usuário: ao entrar no carro, o banco e os retrovisores se ajustam automaticamente à configuração salva, facilitando a vida em famílias onde mais de uma pessoa dirige o SUV. Além disso, os bancos podem ser totalmente rebatidos em 180°.

Lounge sobre rodas



Completando a experiência à bordo, a iluminação interna em LED personalizável é bem ao gosto dos chineses, apresentando uma paleta de cores que pode ser sincronizada ao ritmo da música ou apenas ajustada para refletir o "mood" da viagem. Para quem é mais sensível, no entanto, a sincronização ao sistema de som pode causar incômodo e provocar distrações.

Em relação ao som, o veículo conta com múltiplos alto-falantes de alta fidelidade. São doze ao total estrategicamente posicionados para proporcionar uma experiência acústica imersiva. O C10 conta com carregamento de smartphone por indução e as diversas portas USB (tipo A e C) para os ocupantes dos bancos dianteiros e traseiros. Na frente, eles ficam “escondidos” sob o console central flutuante, um generoso espaço de armazenamento para bolsas ou objetos maiores.

Segurança



A mesma central de processamento Leap 3.0 é responsável pelo processamento de informações que alimenta o assistente avançado ao condutor de 2ª geração (ADAS 2), que utiliza radares e sensores ultrassônicos que monitoram a área externa do veículo em 360º. Além de manter o carro na rota, com o assistente de manutenção em faixa, o sistema identifica pedestres, ciclistas e obstáculos e tráfego cruzado, resistindo ativamente a manobras que apresentem risco iminente de colisão.

Na segurança passiva, a proteção dos ocupantes é garantida por uma estrutura reforçada de aço, que visa preservar a cabine e seus ocupantes numa espécie de célula de sobrevivência, cintos de segurança com pré-tensionadores, sistema isofix para fixação de cadeiras infantis e sete airbags (dois frontais, dois laterais, dois de cortina e um central).