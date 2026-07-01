Antes tarde do que nunca: limite de faturamento do MEI acumula defasagem de 55% em oito anos
Projetos de lei em tramitação no Congresso Nacional propõe a revisão do limite de faturamento dos microempreendedores individuais, congelado desde 2018. Governo propõe aumento escalonado para R$ 110 mil no próximo ano e R$ 140 mil em 2028
Publicado: 01/07/2026 às 07:00
Lula apresentou Projeto de Lei para ampliação do limite de faturamento do MEI para até R$ 140 mil ( Ricardo Stuckert/PR)
Nada como uma eleição para sensibilizar o governo federal e o Congresso Nacional sobre projetos de apelo popular. Nessa esteira já vieram a isenção do Imposto de Renda para quem recebe até R$ 5 mil, fim da escala de trabalho 6x1 e o aumento do teto de faturamento para os microempreendedores individuais (MEIs), congelado desde 2018.
Previsto no Projeto de Lei Complementar 108/2021, o reajuste do limites do MEI recebeu na última semana o reforço de novo projeto enviado pelo Poder Executivo ao Congresso, prevendo o reajuste escalonado do atual teto de R$ 81 mil. Segundo a proposta, o valor deve ser reajustado para R$ 110 mil no próximo ano, passando a R$ 140 mil em 2028.
Em oito anos de congelamento, o limite de faturamento do MEI sofreu uma defasagem de mais de 55%, segundo a Calculadora do Cidadão do Banco Central. Reajustado pela ferramenta, o teto de faturamento corresponderia a R$ 125,9 mil. A revisão é bem vinda, mas é apenas uma das inúmeras distorções existentes no Simples. No formato atual, a legislação condena o pequeno empresário a continuar pequeno por causa da mudança abrupta de regime tributário.
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Arpe reforça estrutura para novas demandas
Focada nas demandas geradas pelo Marco Legal do Saneamento, que definiu os critérios para concessão dos serviços de água e esgoto no país, a Agência de Regulação de Pernambuco (Arpe), está promovendo uma reestruturação de suas áreas estratégicas, a exemplo da nova Diretoria de Saneamento, que terá o papel de acompanhar de perto os investimentos e a qualidade dos serviços prestados à população. Em Pernambuco, o consórcio formado pela espanhola Acciona e a BRK Ambiental assumiu a gestão de água e esgoto em 153 municípios pernambucanos e em Fernando de Noronha.
Prefeitura de Caruaru faz balanço do São João
A Prefeitura de Caruaru comemora os resultados das festas juninas deste ano. De acordo com balanço da administração municipal, o São João de Caruaru 2026 injetou mais de R$ 800 milhões na economia local, o que representou uma alta de 9% em relação ao ano passado. Em relação ao público, a prefeitura estima que mais de 4 milhões de pessoas passaram pela cidade, sendo mais de 400 mil visitantes no Alto do Moura. A programação reuniu 1.500 atrações, das quais 84% dedicadas ao forró.
Comtel assina climatização no Santa Joana
A pernambucana Comtel Climatização, referência em projetos de climatização de alta complexidade, foi escolhida pelo Hospital Santa Joana Recife para executar o projeto do novo Centro de Oncologia do hospital. Com um investimento de R$ 23 milhões, a ampliação da unidade vai incrementar a capacidade de atendimento em 50%, com a oferta de novos consultórios, expansão das áreas de internação e espaços destinados à infusão de quimioterápicos e outras terapias.