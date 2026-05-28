Minha Casa Minha Vida expõe descompasso entre demanda e oferta de imóveis no Recife

Programa Minha Casa Minha Vida responde por 84,7% dos lançamentos imobiliários na Região Metropolitana do Recife, segundo estudo realizado pela Bain Inteligência sob demanda da Ademi-PE

Recifense tem preferência por imóveis em bairros consolidados, mas oferta do MCMV se concentra em áreas em expansão (DP/D.A Press)

O programa Minha Casa Minha Vida (MCMV) responde atualmente por 84,7% dos lançamentos imobiliários no Recife e Região Metropolitana. É o que diz o relatório da Brain Inteligência sobre o mercado imobiliário do Grande Recife, sob demanda da Associação das Empresas do Mercado Imobiliário de Pernambuco (Ademi-PE).

A informação ajuda a decifrar um enigma que vem intrigando o mercado local: o aparente descompasso entre o que o recifense procura e o que as construtoras oferecem. Na capital, enquanto o desejo de quem vai comprar se concentra em áreas consolidadas da Zona Sul ou da Zona Norte, a oferta de novos prédios migrou para onde o preço da terra ainda viabiliza o programa federal."

Recorrendo aos dados, enquanto as vendas no Recife dispararam 51% no primeiro trimestre, os lançamentos de novas unidades habitacionais recuaram 21%. O resultado, segundo a impiedosa lei da oferta e da procura, é o aumento do preço do metro quadrado, que registrou uma alta de 5,1% nos últimos 12 meses.

Para além da maturação dos projetos, a dúvida que fica é: a demanda surpreendeu o mercado ou se o fôlego das novas faixas do MCMV estaria perdendo o gás?

Turismo sustentável de Pernambuco faz história



A startup pernambucana Biofábrica de Corais, referência em turismo regenerativo e proteção desses ecossistemas na costa nordestina, é uma das 14 finalistas do ICRT LATA Responsible Tourism Awards 2026. O prêmio, que terá seus vencedores anunciados no próximo dia 8 de junho, é promovido pela Latin American Travel Association (LATA), em conjunto com o International Center for Responsible Tourism (ICRT).

IA no Direito, na Justiça e nas relações de trabalho



Começa nesta quinta-feira (28), no Recife Expo Center, o 40º Colóquio de Direito e Processo do Trabalho, promovido pela Academia Brasileira de Direito do Trabalho (ABDT). O evento contará com paineis e debates sobre temas como Inteligência Artificial no Direito, nas relações laborais e na Justiça do Trabalho; riscos psicossociais nas relações trabalhistas, compliance previdenciário e os impactos econômicos das escalas 6x1 e 5x2. Na ocasião também será empossada a nova diretoria da ABDT.

Abracom promove curso de Inteligência Artificial



A Inteligência Artificial será tema de curso promovido nesta quinta-feira (28) pela Associação Brasileira das Agências de Comunicação (Abracom). O evento, realizado no espaço Hub Plural, tem como tema "Imersão: inteligência artificial para profissionais de comunicação". O encontro será conduzido pelo CEO da Lean Agency e coordenador do curso de Marketing Digital da Escola de Estratégias Sandbox (SP), Anselmo Albuquerque.

