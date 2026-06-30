Brasil vai emitir títulos na China pra reduzir dependência do dólar

Ministro da Fazenda, Dario Durigan, formalizou intenção do Brasil na emissão de títulos da dívida em yuans, a moeda da China. Ideia é balizar os juros cobrados nas relações comerciais entre os dois países

China busca consolidar sua posição como segunda potência econômica mundial e não poupa esforços para tornar o yuan uma moeda forte (Frederic J. Brown/AFP)

Em viagem à China na última semana, o ministro da Fazenda, Dario Durigan, formalizou a intenção do Brasil em emitir títulos da dívida pública em yuans, a moeda corrente chinesa, mais conhecidos como Panda Bonds, em alusão ao animal típico do país. A carta protocolada na última quinta-feira (25), é o primeiro passo para viabilizar essa emissão.

Ainda não há confirmação do valor dos papeis que serão emitidos, mas a expectativa é que fique na casa dos 5 bilhões de yuans, a exemplo da emissão em euros realizada no último mês de abril, que totalizou 5 bilhões de euros. Vale destacar que desde 2014 o Brasil não emite títulos no mercado europeu.

A movimentação do Ministério da Fazenda com a emissão de títulos em outros mercados visa balizar os juros das relações comerciais bilaterais, reduzindo a dependência do dólar como referência.

Se para as empresas com capital verde-amarelo esses papeis ajudam a firmar contratos em melhores condições monetárias, para o governo dos Estados Unidos a emissão desses títulos em yuans significa a união dos BRICS para acabar com o dólar como moeda de referência mundial.

Sebrae/PE lança programa Conexão Afro



O Sebrae/PE lança, no próximo dia 1º de julho, o Conexão Afro, programa voltado ao incientivo do afroempreendedorismo no estado, segmento que agrega mais de 663,5 mil homens e mulheres em Pernambuco, segundo dados extraídos da Pnad Contínua e divulgados pelo órgão. A iniciativa será apresentada durante a edição especial do Quartas de Sucesso, realizada das 9h às 17h na sede da instituição, na Ilha do Retiro. A programação inclui rodadas de negócios e crédito, atendimento empresarial, mentorias, painéis e palestras.

Fazendinha do Plaza completa 25 anos em 2026



A Fazendinha do Plaza, tradicional evento das férias de meio de ano do Plaza Shopping Casa Forte, completa 25 anos em 2026. Iniciada no último sábado (27), a edição deste ano conta com atrações como pedalinho, caixa de areia, oficina de slime, entre outras. A grande novidade é a Casa do Bita, que sediará apresentações de teatrinho de fantoches ao vivo com participação especial do Bita e seus amigos.

MRV bate meta de redução de emissão de gases



A MRV&CO reduziu a emissão de gases do efeito estufa em aproximadamente 30% por unidade produzida, superando a meta prevista para o ano de 2025. O indicador passou de 3,17 toneladas de CO2 equivalente por unidade operacional produzida, em 2024, para 2,23 toneladas no ano passado.

