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Com Pedro Ivo Bernardes

Comércio Exterior

Brasil vai emitir títulos na China pra reduzir dependência do dólar

Ministro da Fazenda, Dario Durigan, formalizou intenção do Brasil na emissão de títulos da dívida em yuans, a moeda da China. Ideia é balizar os juros cobrados nas relações comerciais entre os dois países

Pedro Ivo Bernardes

Publicado: 30/06/2026 às 08:42

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China busca consolidar sua posição como segunda potência econômica mundial e não poupa esforços para tornar o yuan uma moeda forte/Frederic J. Brown/AFP

China busca consolidar sua posição como segunda potência econômica mundial e não poupa esforços para tornar o yuan uma moeda forte (Frederic J. Brown/AFP)

Em viagem à China na última semana, o ministro da Fazenda, Dario Durigan, formalizou a intenção do Brasil em emitir títulos da dívida pública em yuans, a moeda corrente chinesa, mais conhecidos como Panda Bonds, em alusão ao animal típico do país. A carta protocolada na última quinta-feira (25), é o primeiro passo para viabilizar essa emissão.

Ainda não há confirmação do valor dos papeis que serão emitidos, mas a expectativa é que fique na casa dos 5 bilhões de yuans, a exemplo da emissão em euros realizada no último mês de abril, que totalizou 5 bilhões de euros. Vale destacar que desde 2014 o Brasil não emite títulos no mercado europeu.

A movimentação do Ministério da Fazenda com a emissão de títulos em outros mercados visa balizar os juros das relações comerciais bilaterais, reduzindo a dependência do dólar como referência.

Se para as empresas com capital verde-amarelo esses papeis ajudam a firmar contratos em melhores condições monetárias, para o governo dos Estados Unidos a emissão desses títulos em yuans significa a união dos BRICS para acabar com o dólar como moeda de referência mundial.

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