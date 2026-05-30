Câmara aprova fim da escala 6x1, mas regulação sobra para patrões e empregados

A Câmara dos Deputados aprovou, na última semana, o fim da jornada 6x1 numa nítida demonstração de pragmatismo eleitoral e proposta seguiu para o Senado. Tendência é que trabalho braçal pra regular a mudança fique com as mesas de negociação entre patrões e empregados

O plenário da Câmara dos Deputados aprovou a Proposta de Emenda à Constituição que põe fim à escala de trabalho 6x1 (Foto: Marina Ramos/Câmara dos Deputados)

A semana foi dominada pelos últimos capítulos da novela do fim da escala 6x1. E, para a surpresa de “zero pessoas”, a redução da jornada de trabalho semanal foi aprovada de forma quase unânime na Câmara dos Deputados. Foram 472 votos a favor no primeiro turno e 461 no segundo. Em ambas as rodadas, as ausências superaram os votos contrários. É o que se chama de pragmatismo político, evidenciado em ano eleitoral.

A proposta de emenda constitucional que estabelece a escala de trabalho 5x2 e a jornada semanal de 40 horas segue agora para avaliação dos senadores e, a despeito do clamor da classe empresarial, também deve ser aprovada sem maiores dificuldades. Após aprovada no Senado e promulgada, a escala 5x2 passa a vigorar, mas a jornada de 40 horas semanais terá uma transição de 14 meses para ser implantada.

No Legislativo, apesar de longa, a tramitação chegou ao meio termo. Nem a escala 4x3 da proposta original, nem a manutenção da 6x1. No entanto, o verdadeiro desafio ficou para as mesas de negociação coletiva: a compensação de horas sem o pagamento de extras durante a transição. Como de praxe, o Congresso faz a política e joga para empresários e trabalhadores a tarefa de equalizar a regra.

IA já é rotina na vida profissional do recifense



A Inteligência Artificial já está presente no dia a dia de quase 70% das pessoas da Região Metropolitana do Recife. Os dados, da pesquisa da UniFafire Inteligência de Mercado, revelam que 69,73% dos profissionais utilizam a IA para auxiliar nas atividades de trabalho enquanto 67,5% buscam apoio da tecnologia para estudar. O coordenador da pesquisa, João Paulo Nogueira, destaca a importância das empresas acelerarem seus processos de transformação digital.

Dupla recebe Selo Empresa Verde de Pernambuco



A agência pernambucana Dupla Comunicação conquistou o Selo Empresa Verde de Pernambuco, reconhecimento concedido pelo governo do estado às empresas que adotam práticas sustentáveis no ambiente corporativo. A Dupla comemora a quinta posição no ranking de empresas de comunicação que mais empregam no Nordeste, segundo a 17ª edição do Anuário da Comunicação Corporativa, da Mega Brasil Comunicação.

Shopping Costa Dourada apresenta nova expansão



O Grupo Costa Dourada apresenta, na próxima quinta-feira (4), os detalhes do novo projeto de expansão de seu centro comercial localizado no Cabo de Santo Agostinho. Com 15 anos de atividade, o open mall é um empreendimento já consolidado, funcionando às margens da PE-060. Desde sua inauguração, em novembro de 2009, o Shopping Costa Dourada já ampliou sua área bruta locável em cerca de 50%.

