Desenrola 2, Tesouro Reserva e Educação Financeira

Imprevistos como desemprego, queda de renda e despesas inesperadas, como problemas de saúde são as principais causas do endividamento. Esses fatores respondem por mais da metade dos casos

Mesmo com juros menores, quanto maior o parcelamento, maior será o montante da dívida (Fábio Cortez/DN/D.A Press)

Desenrola 2 e Tesouro Reserva: dois programas federais com direções aparentemente opostas, numa incompatibilidade teórica entre poupar e consumir. Mas não é bem assim — ou pelo menos não deveria ser. O novo produto do Tesouro Nacional surge como alternativa à poupança, com rendimento atrelado à Selic e liquidez diária, permitindo o resgate a qualquer momento.

De acordo com a Serasa Experian, 40% da inadimplência no país é causada por perda de emprego ou redução da renda. Some-se a isso outros 16% ligados a gastos inesperados, como problemas de saúde, segundo levantamento da CNDL. Os números mostram, portanto, que mais da metade dos atrasos nas contas decorre de imprevistos. É para suprir esse vácuo que serve a reserva de emergência, cultura que o Tesouro pretende estimular para manter seus títulos nas mãos dos brasileiros.

Ter a ferramenta, no entanto, não basta. É preciso saber usá-la e, convenhamos, educação financeira não é o forte da nossa população. O Desenrola 2 seria uma excelente oportunidade para avançar nesse caminho, caso incluísse travas à contratação de novos empréstimos. Um limite provisório, baseado no comprometimento da renda familiar, seria uma forma eficaz de fomentar essa nova cultura.

Moura Dubeux registra lucro recorde



A Moura Dubeux Nordeste registrou lucro líquido de R$ 155,5 milhões no primeiro trimestre de 2026, o maior resultado trimestral da história da incorporadora. A informação consta no relatório enviado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Além do lucro recorde, a empresa reportou estoque de R$ 3,8 bilhões, sendo 3,3% em unidades concluídas. O estoque de terrenos soma R$ 10,4 bilhões em Valor Geral de Vendas (VGV) potencial.

Futuro do comércio em debate no Recife



A Semana S em Pernambuco contará com eventos promovidos pela Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC) sobre a conjuntura econômica nacional. Realizado localmente pela Fecomércio-PE, o CNC Innovation Day dividirá os debates em três eixos: Inovação, Cenário Econômico e Turismo. Entre os convidados estão a especialista em futurismo Daniela Klaiman e o economista Fábio Giambiagi.

Consumo consciente é foco do Procon Recife



O Procon Recife leva ao Alto do Refúgio, em Nova Descoberta, a palestra "Consumidor Consciente - O que você precisa saber para não cair em golpes e fraudes". Segundo dados da Federação Brasileira de Bancos (Febraban), esse tipo de crime atinge atualmente 38% da população bancarizada.

