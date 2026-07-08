Lia de Itamaracá denuncia descarte de lixo no Espaço Estrela de Lia: "Dor que não consigo calar"

Em vídeo, Lia de Itamaracá mostra o entorno do Espaço Cultural Estrela de Lia tomado por lixo e critica a Prefeitura de Itamaracá por não ajudar

Lia de Itamacará durante vídeo sobre descarte de lixo irregular no Espaço Cultural Estrela de Lia (Foto: Reprodução/instagram)

Em um desabafo publicado no Instagram nesta quarta-feira (8), a cirandeira Lia de Itamaracá denunciou que o Espaço Cultural Estrela de Lia, localizado em Jaguaribe, vem sendo alvo de descarte irregular de lixo. A mestra da cultura popular gravou um vídeo mostrando a situação e cobrando providências da prefeitura.

Segundo Lia, o lixo acumulado não é produzido pelo equipamento, mas acaba sendo descartado em sua entrada. "Eu mereço lixo?", questiona a cirandeira durante a gravação. Ela também destaca que, apesar do trabalho diário de limpeza, o problema persiste.

Lia também apelou para que, caso a gestão municipal não tenha a intenção de colaborar financeiramente, ao menos "não jogue lixo na porta e não atrapalhe" o trabalho cultural que ela desenvolve há décadas no município.

Na legenda da publicação, a artista ainda mandou um recado direto ao prefeito Paulo Galvão: “De você, infelizmente, eu já não esperava nada de bom. Mas ver o espaço que carrega a minha história e a história da cultura popular tratado dessa forma é uma dor que não consigo calar”, lamenta.

Reconhecida como Patrimônio Vivo de Pernambuco, Lia idealizou o Espaço Cultural Estrela de Lia em meados de 2006. Embora fortes chuvas tenham desabado sua estrutura original em 2014, o local segue como o maior símbolo da resistência cultural da ilha.

Atualmente, o espaço funciona como um ponto de cultura ativo e gratuito, abrigando oficinas de dança e percussão, a Embaixada da Ciranda e apresentações culturais abertas ao público.

No vídeo, a artista mostra os trabalhos de reforma que estão sendo realizados no espaço. “Eu vou dar continuidade ao meu trabalho”, diz. Ela também destaca a dedicação das pessoas em manter o local: “Estamos fazendo um trabalho muito bonito de reforma e organização do espaço cultural para receber a comunidade, os atletas, os veranistas, as crianças e os estudantes”, afirma.



Procurada pela reportagem, a Prefeitura de Itamaracá não se pronunciou sobre as denúncias feitas por Lia até o fechamento desta matéria. O espaço segue aberto para esclarecimentos.

Atritos com a prefeitura

As denúncias de Lia de Itamaracá representam mais um capítulo da conturbada relação da artista com a gestão do prefeito Paulo Galvão. Ainda antes da sua posse, em 20 de novembro de 2024, no Dia da Consciência Negra, o então prefeito eleito anunciou Lia como futura secretária de Turismo, Cultura e Lazer da Ilha de Itamaracá. Na ocasião, afirmou que sua nomeação atendia a um desejo antigo, manifestado desde a campanha eleitoral de 2020.

A parceria, no entanto, começou a dar sinais de desgaste poucos dias após o início da administração. Apenas 17 dias depois da posse, Lia afirmou que o convite para integrar o governo havia sido "falso", alegando falta de diálogo e de reuniões com a equipe da prefeitura.

Naquele momento, a gestão municipal alegou que a prioridade inicial era enfrentar problemas emergenciais deixados pela administração anterior, como coleta de lixo e dívidas com fornecedores e servidores. Apesar disso, o nome de Lia constava oficialmente como secretária de Turismo e Cultura na portaria nº 015/2025, publicada no Diário Oficial em 1º de janeiro.

Em setembro de 2025, a artista foi exonerada do cargo. À época, declarou que enfrentou obstáculos para exercer suas atribuições à frente da pasta e afirmou ter sido desrespeitada pela Prefeitura da Ilha de Itamaracá.