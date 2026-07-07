Pernambuco Meu País vai trazer mais de 60 atrações na programação da 26ª Fenearte
De 8 a 19 de julho, no Pernambuco Centro de Convenções, manifestações da cultura popular e shows musicais ocorrem ao longo de todos os dias da feira
Publicado: 07/07/2026 às 17:10
(Divulgação)
A partir desta quarta-feira (8) até 19 de julho, a programação cultural da Fenearte vai trazer as atrações do Palco Pernambuco Meu País, que reúne apresentações musicais ao longo de todos os dias do grande evento. Quadrilhas juninas, ciradas, cocos, maracatus, afoxés, blocos líricos e afros, além de grupos de bacamarteiros, bandas de pífano, cavalo-marinho, pastoril e tradições indígenas.
As apresentações começam às 15h e seguem até a noite, proporcionando ao público uma imersão na riqueza cultural de Pernambuco. A programação contempla diferentes manifestações artísticas e reforça a Fenearte como um espaço de valorização dos saberes, das tradições e da produção cultural do Estado.
Confira a programação:
08/07 (quarta-feira)
13h – Quadrilha Junina Mulambembes em Pernas de Pau
15h – Aécio dos 8 Baixos
16h – Ciranda Porto de Galinhas
17h – Mestre Galo Preto
18h – Banda de Pífano do Mestre Ciel
19h – Rabecado
20h30 – Laís Senna
09/07 (quinta-feira)
15h – Coco de Zé de Teté
16h – Ciranda das Flores da Amunam
17h - Grupo Diamantes da Favela
18h - Grupo Piaxaxá - Canto e Dança Cultural
19h – Revoredo
20h30 – Carlos Filho
10/07 (sexta-feira)
15h – Sociedade dos Bacamarteiros do Cabo (SOBAC)
16h - Bandas de Músicas da PMPE
17h - João do Pife e Banda Dois Irmãos
18h – As Filhas de Baracho
19h – Hugo Linns
20h30 – Alexandre Rodrigues
11/07 (sábado)
15h – Quadrilha Junina Dona Matuta
16h – Bloco Carnavalesco Misto Flor da Lira de Olinda
17h – Juninho do Coco
20h30 – Silvério Pessoa
12/07 (domingo)
15h – Grupo de Bacamarteiros Batalhão 17
16h – Maracatu Leão Tucano
17h – Mestres do Coco Pernambucano
18h – Sociedade Musical Euterpina Juvenil Nazarena (Orquestra Capa Bode)
19h – PC Silva
20h30 – Renilda Cardoso
13/07 (segunda-feira)
15h – Quadrilha Junina Brincant's Show
16h – Bloco Lírico Flabelo Encantado
17h – Tribo de Índio Tupi Guarani
18h – Afoxé Aféfé Lagbará
19h - Poli
20h30 – Uana
14/07 (terça-feira)
15h – Pastoril Viver a Vida 3ª Idade
16h - Getúlio Cavalcanti
17h - Banda do Batalhão Especializado de Policiamento do Interior (BEPI)
18h – Mestra Ana Lúcia
19h – Vitória do Pife
20h30 – Forró na Caixa
15/07 (quarta-feira)
15h – Grupo de Bacamarteiros Rei do Cangaço
18h – Afoxé Omó Inã
19h – Virgulados
20h30 – Clayton Barros
16/07 (quinta-feira)
15h – Agremiação Boi Celestial
16h – Cavalo Marinho Sertão a Fora
17h – Arnaldo do Coco
18h – Banda de Pífanos Zabumba do Mestre Chimba
19h – Islan
20h30 – Milton Raulino
17/07 (sexta-feira)
15h – Maracatu Carneiro da Serra
16h – Boi Estrelinha
17h – A Cocada
18h – Bloco Compositores e Foliões
19h – Orquestra Malassombro
20h30 – Flaira Ferro
18/07 (sábado)
15h – Boi Maguary
16h – Quadrilha Junina Bacamarte
17h – Ciranda Sant'Anna
20h30 – Vou Pra Batucada
19/07 (domingo)
15h – Bloco Afro Deusas do Ébano
18h – Caetana
19h – Rogéria Dera
20h30 – Marcelo Jeneci