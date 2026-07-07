Pernambuco Meu País vai trazer mais de 60 atrações na programação da 26ª Fenearte

De 8 a 19 de julho, no Pernambuco Centro de Convenções, manifestações da cultura popular e shows musicais ocorrem ao longo de todos os dias da feira

(Divulgação)

A partir desta quarta-feira (8) até 19 de julho, a programação cultural da Fenearte vai trazer as atrações do Palco Pernambuco Meu País, que reúne apresentações musicais ao longo de todos os dias do grande evento. Quadrilhas juninas, ciradas, cocos, maracatus, afoxés, blocos líricos e afros, além de grupos de bacamarteiros, bandas de pífano, cavalo-marinho, pastoril e tradições indígenas.

As apresentações começam às 15h e seguem até a noite, proporcionando ao público uma imersão na riqueza cultural de Pernambuco. A programação contempla diferentes manifestações artísticas e reforça a Fenearte como um espaço de valorização dos saberes, das tradições e da produção cultural do Estado.

Confira a programação:



08/07 (quarta-feira)

13h – Quadrilha Junina Mulambembes em Pernas de Pau

15h – Aécio dos 8 Baixos

16h – Ciranda Porto de Galinhas

17h – Mestre Galo Preto

18h – Banda de Pífano do Mestre Ciel

19h – Rabecado

20h30 – Laís Senna

09/07 (quinta-feira)

15h – Coco de Zé de Teté

16h – Ciranda das Flores da Amunam

17h - Grupo Diamantes da Favela

18h - Grupo Piaxaxá - Canto e Dança Cultural

19h – Revoredo

20h30 – Carlos Filho

10/07 (sexta-feira)

15h – Sociedade dos Bacamarteiros do Cabo (SOBAC)

16h - Bandas de Músicas da PMPE

17h - João do Pife e Banda Dois Irmãos

18h – As Filhas de Baracho

19h – Hugo Linns

20h30 – Alexandre Rodrigues

11/07 (sábado)

15h – Quadrilha Junina Dona Matuta

16h – Bloco Carnavalesco Misto Flor da Lira de Olinda

17h – Juninho do Coco

20h30 – Silvério Pessoa

12/07 (domingo)

15h – Grupo de Bacamarteiros Batalhão 17

16h – Maracatu Leão Tucano

17h – Mestres do Coco Pernambucano

18h – Sociedade Musical Euterpina Juvenil Nazarena (Orquestra Capa Bode)

19h – PC Silva

20h30 – Renilda Cardoso

13/07 (segunda-feira)

15h – Quadrilha Junina Brincant's Show

16h – Bloco Lírico Flabelo Encantado

17h – Tribo de Índio Tupi Guarani

18h – Afoxé Aféfé Lagbará

19h - Poli

20h30 – Uana

14/07 (terça-feira)

15h – Pastoril Viver a Vida 3ª Idade

16h - Getúlio Cavalcanti

17h - Banda do Batalhão Especializado de Policiamento do Interior (BEPI)

18h – Mestra Ana Lúcia

19h – Vitória do Pife

20h30 – Forró na Caixa

15/07 (quarta-feira)

15h – Grupo de Bacamarteiros Rei do Cangaço

18h – Afoxé Omó Inã

19h – Virgulados

20h30 – Clayton Barros

16/07 (quinta-feira)

15h – Agremiação Boi Celestial

16h – Cavalo Marinho Sertão a Fora

17h – Arnaldo do Coco

18h – Banda de Pífanos Zabumba do Mestre Chimba

19h – Islan

20h30 – Milton Raulino

17/07 (sexta-feira)

15h – Maracatu Carneiro da Serra

16h – Boi Estrelinha

17h – A Cocada

18h – Bloco Compositores e Foliões

19h – Orquestra Malassombro

20h30 – Flaira Ferro

18/07 (sábado)

15h – Boi Maguary

16h – Quadrilha Junina Bacamarte

17h – Ciranda Sant'Anna

20h30 – Vou Pra Batucada

19/07 (domingo)

15h – Bloco Afro Deusas do Ébano

18h – Caetana

19h – Rogéria Dera

20h30 – Marcelo Jeneci