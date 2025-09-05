Lia de Itamaracá é exonerada da Secretaria de Turismo e Cultura após fazer críticas à gestão municipal

Artista denuncia falta de autonomia, exclusão de sua equipe das decisões e desrespeito da gestão municipal

A cantora e cirandeira Lia de Itamaracá, Patrimônio Vivo de Pernambuco e uma das maiores representantes da cultura popular brasileira, anunciou na noite desta quinta-feira (4) sua exoneração do cargo de secretária de Turismo, Cultura e Lazer da Ilha de Itamaracá. A decisão foi tomada pelo prefeito Paulo Galvão (PSD) e confirmada pela própria artista em comunicado publicado nas redes sociais.

Na nota, Lia afirmou que não deixa a cultura, mas a Prefeitura da Ilha. Aos 80 anos, com mais de sete décadas de carreira dedicadas à ciranda e à valorização da identidade cultural pernambucana, ela disse que enfrentou entraves para exercer suas funções na pasta e que foi desrespeitada pela gestão municipal.

“Não concordei com projetos que não pude opinar em nada, nos quais não tive direito de decisão sendo titular da pasta. Minha equipe também não foi consultada para a destinação de recursos para a contratação de bandas dos eventos que serão realizados na cidade, onde não haverá a participação de artistas da cultura popular”, declarou.

A cirandeira destacou ainda que chegou a ser exonerada temporariamente em uma manobra administrativa para realização de eventos, o que classificou como mais uma demonstração de desrespeito. Ela também informou que levará o caso ao Ministério Público de Pernambuco (MPPE) na próxima semana.

Relação conturbada com a gestão

A exoneração de Lia marca mais um capítulo na relação turbulenta com a administração de Paulo Galvão. O então prefeito eleito havia anunciado a artista para o cargo no feriado de 20 de novembro de 2024, Dia da Consciência Negra, destacando que sua escolha era um desejo antigo, desde a campanha de 2020.

Contudo, apenas 17 dias após o início da gestão, Lia já demonstrava insatisfação. Na ocasião, ela afirmou publicamente que o convite havia sido “falso”, reclamando da falta de reuniões e de diálogo com a prefeitura.

“Nenhuma resposta, nem reunião, nada, nada e nada! Fico só olhando a deselegância e o caos. Não pedi, não reivindiquei, mas poderia contribuir. Lamentável, prefeito Paulo Galvão”, escreveu em suas redes sociais à época.

Naquele momento, a gestão municipal alegou que a prioridade inicial era enfrentar problemas emergenciais deixados pela administração anterior, como coleta de lixo e dívidas com fornecedores e servidores. Apesar disso, o nome de Lia constava oficialmente como secretária de Turismo e Cultura na portaria nº 015/2025, publicada no Diário Oficial em 1º de janeiro.

Mesmo diante das críticas, a prefeitura reafirmou então seu compromisso com a “valorização da Rainha Lia, nosso Patrimônio Vivo”, e prometeu reuniões urgentes com a artista e sua equipe — promessa que, segundo Lia, não se cumpriu de forma efetiva.

“Lia não se cala”

No comunicado sobre sua exoneração nesta quinta, a cirandeira assegurou que seguirá firme em sua missão cultural, mesmo fora da gestão pública.

“Seguirei fazendo minha ciranda de mãos dadas com minha Ilha. Lia não se cala, Lia não se curva e ninguém desmerece ou desrespeita Lia de Itamaracá.”

Até o momento, o prefeito Paulo Galvão não se pronunciou oficialmente sobre a saída da secretária.