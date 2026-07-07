Gravatá recebe 16ª edição do Festival Virtuosi com concertos gratuitos

Festival Virtuosi de Gravatá acontece entre os dias 9 e 11 de julho,com apresentações de artistas brasileiros e internacionais

Orquestra Jovem de Pernambuco (Foto: Hannah Carvalho)

Referência no calendário da música de concerto em Pernambuco, o Festival Virtuosi de Gravatá chega à sua 16ª edição entre os dias 9 e 11 de julho, reunindo músicos brasileiros e estrangeiros em apresentações gratuitas na Igreja Matriz de Sant'Ana. Com direção artística da pianista Ana Lúcia Altino, o evento terá concertos dedicados ao repertório clássico.

A abertura, na quarta-feira (9), às 20h, homenageia os 50 anos da morte do compositor inglês Benjamin Britten. A soprano Gabriella Pace e o violista Gabriel Marin, que estreia no festival, interpretam a obra "Les Illuminations" ao lado da Orquestra Jovem de Pernambuco, sob regência do maestro Nilson Galvão.

Na quinta-feira (10), também às 20h, Gabriel Marin retorna ao palco para o recital "Viola: Lirismo & Virtuose", acompanhado por Ana Lúcia Altino. O repertório reúne obras de Sitt, Vieuxtemps e Schubert.

O último dia começa às 11h com o recital "França-Brasil", apresentado pela mezzo-soprano Virginia Cavalcanti e pelo pianista Luis Felipe de Oliveira, que executam peças de compositores como Debussy, Poulenc, Fauré, Villa-Lobos, Ernani Aguiar e Marlos Nobre.

À noite, às 20h, o encerramento fica por conta do pianista sino-canadense Tony Yike Yang, outra estreia desta edição. Reconhecido internacionalmente após se tornar, aos 16 anos, o mais jovem premiado da história do Concurso Internacional Chopin de Varsóvia, ele apresenta o recital "Liszt: O Mago do Piano", dedicado à obra de Franz Liszt.