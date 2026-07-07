Baco Exu do Blues confirma show da turnê 'HASOS' no Recife; veja como comprar ingressos

Rapper Baco Exu do Blues apresenta o repertório do álbum 'HASOS' no Armazém 14; ingressos para o show no Recife já estão à venda

Show 'HASOS' reúne músicas do quarto álbum de estúdio de Baco Exu do Blues (Foto: Roncca)

Após uma temporada de shows pela Europa, o rapper Baco Exu do Blues desembarca no Recife com a turnê "HASOS". A apresentação será realizada no dia 15 de agosto, no Armazém 14, com abertura dos portões às 21h e início do show às 22h. Os ingressos custam a partir de R$ 80 e estão à venda no site Bilheteria Digital.

O espetáculo é centrado no repertório do quarto álbum de estúdio do artista, que marca uma nova fase de sua trajetória. Em HASOS, Baco explora temas como vulnerabilidade, amadurecimento e autoconhecimento, em um show que combina rap, R&B e referências da Música Popular Brasileira.

A nova etapa da turnê nacional sucede uma série de apresentações em cidades como Rio de Janeiro, São Paulo e Belo Horizonte, além de uma passagem pela Europa, com shows em Porto, Lisboa, Dublin, Londres, Amsterdã e Bruxelas, ampliando a circulação internacional do artista.

SERVIÇO:

Baco Exu do Blues – Turnê HASOS | Recife

Data: 15 de agosto de 2026 (sábado)

Local: Armazém 14

Endereço: Av. Alfredo Lisboa, s/nº – Recife (PE)

Horário: Abertura da casa às 21h | Show às 22h

Ingressos: Bilheteria Digital