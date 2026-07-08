Cinema São Luiz volta a ter programação permanente, com sessões de quarta a domingo

Desde que voltou à atividade após em reformas em novembro de 2024, o Cinema São Luiz só funcionava nos finais de semana ou para sessões especiais.

Recife acompanha exibição do Oscar 2026 no Cinema São Luiz (Crysli Viana/DP Foto)

Depois da entrega da sua nova fase na última sexta-feira (3), o Cinema São Luiz abre as portas para o público com uma programação permanente de quarta-feira a domingo, reafirmando seu papel de difusão do audiovisual em Pernambuco e de formação de público. A agenda da primeira semana reúne produções brasileiras e internacionais, sessões gratuitas, debates e filmes inéditos, consolidando uma proposta que alia formação de público, diversidade de linguagens e acesso democrático à cultura.

A programação começa nesta quarta-feira (8), às 18h, com a exibição do documentário “BuenosAires”, da pernambucana Tuca Siqueira. A partir do olhar de uma professora de espanhol, o filme apresenta personagens e lugares de cidade homônima da Zona da Mata, revelando uma paisagem de contrastes sociais e influências culturais diversas. Apesar de não haver vestígios da presença argentina na região, alguns moradores enfatizam essa “coincidência” e constroem vínculos afetivos com o país vizinho.

Na quinta-feira (9), o público poderá assistir ao romance brasileiro “Quinze Dias”, do cineasta Daniel Lieff, também às 18h, tocando em questões de descoberta da sexualidade, do amor homoafetivo e da quebra de expectativas. Já na sexta-feira (10), será a vez do drama nigeriano “A Sombra do Meu Pai”, do britânico-nigeriano Akinola Davies Jr., igualmente às 18h. O filme é um conto semi autobiográfico ambientado em um único dia na metrópole nigeriana de Lagos, durante a crise eleitoral de 1993.

O fim de semana amplia a diversidade da programação. No sábado (11), haverá três sessões: às 14h, o longa “Vicente na Cidade Fantasma”, de Flávio Carnielli; às 16h, a mostra “Panoramas do Horror no Nordeste”, com apresentação de três filmes seguidos de debate; e, às 18h, o suspense brasileiro “Papagaios”, de Douglas Soares.

No domingo (12), a programação começa às 14h com uma sessão especial do clássico “A Idade da Terra”, de Glauber Rocha, seguida de apresentação. Às 17h, serão exibidos o curta “Texas Hotel” e o longa “A Febre do Rato”, ambos do cineasta Claudio Assis, e também com apresentação. Encerrando a semana, “Quinze Dias” retorna à tela às 19h30, em sessão paga.

As sessões pagas mantêm a política de ingressos populares do equipamento, com valores de R$ 10 (inteira) e R$ 5 (meia-entrada), enquanto parte da programação segue sendo oferecida gratuitamente, ampliando o acesso do público à produção audiovisual.

CENTRO DE REFERÊNCIA DO AUDIOVISUAL (CENA) – Além de ter mais dias e sessões no Cinema São Luiz para poder se divertir, a população também pode visitar o Centro de Referência do Audiovisual Pernambucano (Cena), equipamento público igualmente gerido pelo Governo do Estado através da Fundarpe. O Cena possui cerca de 120 metros quadrados e está localizado no segundo andar do São Luiz. O espaço reúne uma mostra permanente com parte do acervo do Museu da Imagem e Som (Mispe), além de estações de pesquisa destinadas ao acesso de materiais já digitalizados pela instituição.



A exposição apresenta ao público fotografias, filmes, discos, partituras, equipamentos históricos, cordéis e reportagens televisivas, compondo um panorama da produção audiovisual e cultural pernambucana. Entre os destaques estão uma linha do tempo dedicada à história do cinema produzido no Estado, passando pelo Ciclo do Recife, pelo Ciclo do Super-8 e pela Retomada, além de registros históricos da TV Universitária, partituras do maestro Nelson Ferreira e obras raras do acervo televisivo e cinematográfico pernambucano.

Pesquisadores também poderão acessar, mediante agendamento, filmes, cartazes, entrevistas, cordéis e outros documentos já digitalizados pelo Mispe. Entre os materiais disponíveis estão registros e depoimentos de personalidades fundamentais para a cultura brasileira, como João Cabral de Melo Neto, Cícero Dias, Ary Severo e Badia.

As estações de pesquisa, onde estão disponíveis parte do acervo audiovisual do Mispe que já foi digitalizado, só podem ser acessadas por pesquisadores e outros trabalhadores do audiovisual mediante solicitação prévia e agendamento com a administração do Cena. São 855 minutos de películas de 16 e 35 mm, divididos em arquivos leves para consultas e em dados brutos da digitalização. O contato para agendamento é: [email protected].

SALA GERALDO PINHO – Outra novidade para a população é a Sala Geraldo Pinho, ambiente imersivo que convida o público a um mergulho na história dos cinemas de rua de Pernambuco. Por meio de vídeos-instalação, as projeções conduzem os visitantes pela trajetória dessas salas, desde o período de maior efervescência até o processo de desaparecimento de grande parte delas, destacando também os cinemas que resistem e seguem preservando esse legado, como o próprio São Luiz. O espaço homenageia Geraldo Pinho, histórico programador do Cinema São Luiz, falecido em 2021, que costumava se referir ao local onde hoje funciona a sala imersiva como “as entranhas do cinema”.

SERVIÇO

Cinema São Luiz

Funcionamento: Quarta a domingo, a partir das 14h

Entrada: R$ 10 (inteira) e R$ 5 (meia)



Centro de Referência do Audiovisual Pernambucano (Cena)

Funcionamento: Terça a sexta, das 10h às 17h | Sábado, das 13h às 17h

Entrada gratuita

