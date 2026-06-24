Exposição sobre o São João de Arnóbio Escorel ressalta a arte por trás das tradições juninas

Em cartaz no Café Borsói, a exposição "Festa de São João" retrata tradições juninas a partir das lembranças do artista plástico Arnóbio Escorel

Arnóbio Escorel leva às telas suas memórias e tradições do ciclo junino (Foto: Divulgação)

Os trajes caipiras, as comidas típicas à base de milho e as danças de quadrilha deixam de ser exclusividade dos arraiás e passam a ocupar as telas do artista plástico Arnóbio Escorel. A riqueza da celebração popular nordestina é o tema central da exposição inédita “Festa de São João”, que reúne crônicas visuais focadas na atmosfera e no sentimento de pertencimento do ciclo junino.

A mostra já está em cartaz no Café Borsoi, localizado no Edifício Califórnia, em Boa Viagem, onde segue com visitação aberta ao público até o dia 17 de agosto.



As obras, todas em acrílica sobre tela, são fruto das memórias afetivas do artista plástico. Paraibano de nascimento, mas radicado na capital pernambucana desde os 2 anos de idade, Arnóbio imprime suas recordações das festividades juninas vividas no estado.

Emocionado com o trabalho final, ele destaca que a mostra funciona como um mergulho em sua própria história. "Cresci vendo as festas juninas e cada fogueira ficou guardada dentro de mim. Ao pintar, quero alimentar a esperança de que essas tradições se preservem", explica.

O ritmo e a repetição são as principais ferramentas que Arnóbio utiliza para guiar os olhos do espectador. Ao invés de criar um único ponto central, ele espalha os elementos de forma homogênea, fazendo com que as fileiras de bandeirolas e os blocos de pessoas ocupem todo o espaço simultaneamente.

O resultado é uma sensação de movimento coordenado, que instiga o público a vasculhar a tela em busca das pequenas crônicas escondidas em cada canto da tela.

A imersão junina se alinha a um projeto artístico maior do pintor paraibano, que frequentemente desenvolve inventários poéticos sobre o cotidiano e a arquitetura de Recife e Olinda.

Elementos modernos e aproximações com a arte naïf dão o tom de sua assinatura atual, já observada em telas anteriores como “Recife é um mundo” (2022). "Busco a pujança de um artista moderno, contemporâneo e nordestino, comprometido em representar meu universo com respeito e atenção ao detalhe", conclui Arnóbio.

