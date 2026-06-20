Festival de cinema italiano chega ao Recife com seleção de filmes premiados e inéditos

Evento começa na próxima quinta-feira (25), no Moviemax Rosa e Silva, com dez filmes da produção italiana contemporânea

Caro Diário (1993), clássico de Nanni Moretti, será exibido na programação do 8 ½ Festa do Cinema Italiano (Foto: Divulgação)

A partir da próxima quinta-feira (25), o Recife recebe a 13ª edição brasileira do 8 ½ Festa do Cinema Italiano por Generali. Até 1º de julho, o público poderá conferir, no Moviemax Rosa e Silva, uma seleção de dez produções que passeiam entre clássicos restaurados, documentários e alguns dos filmes italianos mais comentados dos últimos anos. A programação completa está disponível no site do festival.

O filme escolhido para a abertura foi "Primavera", de Damiano Michieletto. Na Veneza do século XVIII, uma talentosa violonista, Cecilia, confinada em um orfanato, conhece Vivaldi, que se torna seu mentor. Sob sua tutela e por meio de sua música, ela ganha coragem para se libertar da vida a que estava destinada e seguir sua paixão. Os ingressos para a sessão já estão esgotados.

Entre os destaques da programação está "Os Irmãos Segreto", documentário de Federico Ferrone e Michele Manzolini sobre os imigrantes italianos que ajudaram a construir os primeiros passos do cinema brasileiro. Ferrone, inclusive, é o convidado especial desta edição.

Outro título de peso é "Caro Diário", de Nanni Moretti, exibido em cópia restaurada. Vencedor do prêmio de Melhor Direção no Festival de Cannes e do David di Donatello de Melhor Filme em 1994, o longa é considerado um marco do cinema italiano contemporâneo.

A programação também inclui "Modi - Três Dias nas Asas da Loucura", que marca o retorno de Johnny Depp à direção após quase 30 anos, além de "Fuori", de Mario Martone, indicado à Palma de Ouro em Cannes 2025.

Completam a seleção títulos como "A Última Rodada", road movie premiado no David di Donatello; "O Negociador", baseado na trajetória do agente de inteligência Nicola Calipari; "O Menino da Calça Rosa", drama inspirado em uma história real de bullying; "Três Vezes Adeus", adaptação da obra de "Michela Murgia"; e o documentário Agnus Dei, que retrata uma tradição secular ligada ao Vaticano.

Ao reunir produções premiadas, estreias recentes e obras que exploram diferentes períodos e temas da cultura italiana, o festival oferece um panorama da cinematografia do país para o público recifense.

SERVIÇO

8 ½ Festa do Cinema Italiano Por Generali

Data: 25 de junho a 1º de julho

Local: Moviemax Rosa e Silva (Endereço: Shopping ETC - Av. Conselheiro Rosa e Silva, 1460 - Aflitos, Recife - PE)

*O preço dos ingressos é cobrado de acordo com o preço de cada cinema.