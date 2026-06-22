São João: veja a programação do Recife e de algumas cidades do interior

Nesta terça-feira (23), véspera do dia de São João, há atrações para todos os gostos. As apresentações vão desde Fagner, Wesley Safadão e Xandy Avião a Leonardo e Alok

Na véspera de São João tem programação para todos os gostos (Divulgação)

Chegou uma das festas mais aguardadas do Nordeste: o São João. Para o nordestino, as festas juninas são coisa séria. Apesar de sua origem ser historicamente apontada como relacionada a festividades pagãs realizadas na Europa, não há festa mais nossa do que essa.

E, se você não vai fazer fogueira em casa ou ainda não sabe para onde ir, não será por falta de programação que deixará de comemorar o São João. Nesta terça-feira (23), véspera do dia de São João, há atrações para todos os gostos.

Em Caruaru, um dos municípios mais procurados nesta época do ano, o Pátio de Eventos Luiz Gonzaga receberá, pela primeira vez, o cantor Fagner. No Polo Azulão, apresentam-se Gerlane Lops e o Ilê Aiyê. Já no Alto do Moura, Assisão e Vilões do Forró comandam a festa.

No Recife, dois polos foram montados: um no Sítio da Trindade, na Zona Norte da cidade, e outro na Avenida Rio Branco, no Recife Antigo. No Sítio da Trindade, a festa começa às 15h com programação infantil e apresentações de quadrilhas juninas. A partir das 20h, a animação fica por conta de Pecinho Amorim e Bete de Castro, entre outras atrações. Na Avenida Rio Branco, a festa começa ao meio-dia e segue até a meia-noite.

Olinda também terá festa junina. Na Casa da Rabeca acontecerá o 21º Forró de Salú. Já nos Quatro Cantos de Olinda será realizado o Arraiá do Peneirão.

O município de Carpina também preparou uma programação para agradar a todos os públicos. A cidade receberá atrações como Xand Avião, Leonardo, Alok e Gabriel Vaqueiro.

Confira a programação de algumas cidades.

Recife

Sítio da Trindade

Fredy e Mary

Pecinho Amorim

Chico Balla

Bete de Castro

Savinho Acordeon

Rio Branco

Trio Forró Brasileiro (Itinerante)

Quadrilha Junina Origem Nordestina

Trio Forró das Cumádi

Mestre Galo Preto

Mevinha Queiroga

Ava Guimarães

Sarah Leandro

Larissa Lisboa

Isadora Melo

Olinda

Largo do Amparo

São João do Calunguinha Torto

Quatro Cantos de Olinda

Arraiá do Peneirão

Gravatá

Pátio de eventos

Wesley Safadão

Paula Matos

Myllena Dantas

Cláudio Ney e Juliana

Deb Lima

Polo Mercado Cultural

Didi de Caruaru

Victor Lins

Polo Sanfona

Chico Bala

Ed Carlos

Dois Corações

Geraldinho Lins

Serra Negra

Samara Costa

Dudu do Acordeon

Jorge de Altinho

Geraldinho Lins

Bruninho Lima

Caruaru

Pátio de eventos Luiz Lua Gonzaga

Nathalia Calazans

Fagner

Pv Calado

Léo Magalhães

Polo Azulão

Driko

Gerlane Lops

Colibri Brasil

Ylê Ayê

Alto do Moura

Israel Filho

Assisão

Vilões do Forró

Arcoverde

Coco Raízes de Arcoverde

George Silva

Jorge de Altinho

Cordel do Fogo Encantado

Carpina

Xand Avião

Leonardo

Alok

Gabriel Vaqueiro