São João: veja a programação do Recife e de algumas cidades do interior
Nesta terça-feira (23), véspera do dia de São João, há atrações para todos os gostos. As apresentações vão desde Fagner, Wesley Safadão e Xandy Avião a Leonardo e Alok
Publicado: 22/06/2026 às 13:27
Na véspera de São João tem programação para todos os gostos (Divulgação)
Chegou uma das festas mais aguardadas do Nordeste: o São João. Para o nordestino, as festas juninas são coisa séria. Apesar de sua origem ser historicamente apontada como relacionada a festividades pagãs realizadas na Europa, não há festa mais nossa do que essa.
E, se você não vai fazer fogueira em casa ou ainda não sabe para onde ir, não será por falta de programação que deixará de comemorar o São João. Nesta terça-feira (23), véspera do dia de São João, há atrações para todos os gostos.
Em Caruaru, um dos municípios mais procurados nesta época do ano, o Pátio de Eventos Luiz Gonzaga receberá, pela primeira vez, o cantor Fagner. No Polo Azulão, apresentam-se Gerlane Lops e o Ilê Aiyê. Já no Alto do Moura, Assisão e Vilões do Forró comandam a festa.
No Recife, dois polos foram montados: um no Sítio da Trindade, na Zona Norte da cidade, e outro na Avenida Rio Branco, no Recife Antigo. No Sítio da Trindade, a festa começa às 15h com programação infantil e apresentações de quadrilhas juninas. A partir das 20h, a animação fica por conta de Pecinho Amorim e Bete de Castro, entre outras atrações. Na Avenida Rio Branco, a festa começa ao meio-dia e segue até a meia-noite.
Olinda também terá festa junina. Na Casa da Rabeca acontecerá o 21º Forró de Salú. Já nos Quatro Cantos de Olinda será realizado o Arraiá do Peneirão.
O município de Carpina também preparou uma programação para agradar a todos os públicos. A cidade receberá atrações como Xand Avião, Leonardo, Alok e Gabriel Vaqueiro.
Confira a programação de algumas cidades.
Recife
Sítio da Trindade
Fredy e Mary
Pecinho Amorim
Chico Balla
Bete de Castro
Savinho Acordeon
Rio Branco
Trio Forró Brasileiro (Itinerante)
Quadrilha Junina Origem Nordestina
Trio Forró das Cumádi
Mestre Galo Preto
Mevinha Queiroga
Ava Guimarães
Sarah Leandro
Larissa Lisboa
Isadora Melo
Olinda
Largo do Amparo
São João do Calunguinha Torto
Quatro Cantos de Olinda
Arraiá do Peneirão
Gravatá
Pátio de eventos
Wesley Safadão
Paula Matos
Myllena Dantas
Cláudio Ney e Juliana
Deb Lima
Polo Mercado Cultural
Didi de Caruaru
Victor Lins
Polo Sanfona
Chico Bala
Ed Carlos
Dois Corações
Geraldinho Lins
Serra Negra
Samara Costa
Dudu do Acordeon
Jorge de Altinho
Geraldinho Lins
Bruninho Lima
Caruaru
Pátio de eventos Luiz Lua Gonzaga
Nathalia Calazans
Fagner
Pv Calado
Léo Magalhães
Polo Azulão
Driko
Gerlane Lops
Colibri Brasil
Ylê Ayê
Alto do Moura
Israel Filho
Assisão
Vilões do Forró
Arcoverde
Coco Raízes de Arcoverde
George Silva
Jorge de Altinho
Cordel do Fogo Encantado
Carpina
Xand Avião
Leonardo
Alok
Gabriel Vaqueiro