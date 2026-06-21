Petrúcio Amorim faz desabafo durante show no Alto do Moura: "Estou muito triste. Não era para eu estar aqui"

Cantor e compositor pernambucano fez críticas à programação do São João de Caruaru

"Estou muito triste, não era para eu estar aqui. Eles tinham me colocado lá na Zona Rural. Depois de muita conversa me trouxeram para cá", revelou Petrúcio. (Imagem: Reprodução)

O cantor pernambucano fez um desabafo durante o show de sábado (20), no polo do Alto do Moura, em Caruaru. O compositor pernambucano - natural de Caruaru - contou que tentaram retirá-lo da programação do palco e levar o show para a área rural do município.

“Estou muito triste, não era para eu estar aqui. Eles tinham me colocado lá na Zona Rural. Depois de muita conversa me trouxeram para cá”, revelou Petrúcio.

Ainda segundo ele, o show ficou marcado para o meio-dia, horário distante dos principais shows da programação.