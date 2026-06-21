São João de Abreu e Lima reúne quadrilhas e artistas regionais de 22 a 24 de junho
Entre os destaques estão os shows de Nando Cordel, Tayara Andreza e Rabo de Saia
Publicado: 21/06/2026 às 16:10
Entre os destaques está o show de Nando Cordel (Foto: Divulgação/Redes Sociais)
Abreu e Lima entra no clima do São João a partir desta segunda-feira (22), com três dias de programação voltada à cultura popular nordestina. A festa segue até a quarta (24), reunindo apresentações de quadrilhas juninas, shows de forró e artistas regionais em dois polos espalhados pelo município.
As atividades acontecerão no Pátio Antônio Vitalino, no Centro da cidade, e na Praça da Academia das Cidades, em Caetés I. A programação contempla desde grupos mirins de quadrilha até nomes conhecidos do forró pernambucano, além de atrações voltadas ao público que acompanha os festejos tradicionais do período.
Entre os destaques estão os shows de Nando Cordel, Capital do Sol, Tayara Andreza, Mel com Terra e Rabo de Saia. As apresentações de quadrilhas juninas também terão espaço de destaque nos dois polos durante os três dias de festa.
No dia 24, a programação será interrompida para a transmissão da partida da Seleção Brasileira antes da retomada dos shows e apresentações culturais.
Programação
PALCO 1 – Pátio Antônio Vitalino
22 de junho (segunda-feira)
18h30 – Quadrilha Mirim Dikaios Estúdio
19h – Pedro do Acordeon e Forró do X
20h – Capital do Sol
21h30 – Quadrilhas Junina Explosão, Junina Balancê, Junina Arrasta Pé e Junina Matuta
23h30 – Nando Cordel
23 de junho (terça-feira)
18h30 – Quadrilha Vera Vicência
19h – Nidinho do Acordeon
20h – Forró Retrô
21h30 – Quadrilhas Junina Raízes do Pinho, Junina Tradição e Paquerando na Roça
23h30 – Flor de Mel
24 de junho (quarta-feira)
19h – Transmissão do jogo do Brasil
21h – Tayara Andreza
22h30 – Quadrilhas Junina Rojão, Junina Rosa dos Ventos e Junina Carcará
0h – Chacal
PALCO 2 – Praça da Academia das Cidades de Caetés I
22 de junho (segunda-feira)
19h – Trinca Cultural
20h – Mel com Terra
21h30 – Grupo Brilho do Sol
22h – Quadrilhas Junina Anarriê, Junina Mistura de Cor e Junina Bacamarte
23h30 – Rabo de Saia
23 de junho (terça-feira)
19h – Toinho do Acordeon
20h – Grandão Vaqueiro
21h30 – Bacamarte Asa Branca
22h – Quadrilhas Junina Xotear, Junina Traque e Junina Mastruz com Leite
23h30 – Balaio de Gatos
24 de junho (quarta-feira)
19h – Transmissão do jogo do Brasil
21h – Aquarius
22h30 – Quadrilhas Sinhá Matuta e Junina Rojão
0h – Santropê