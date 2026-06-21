São João de Abreu e Lima reúne quadrilhas e artistas regionais de 22 a 24 de junho

Entre os destaques estão os shows de Nando Cordel, Tayara Andreza e Rabo de Saia

Entre os destaques está o show de Nando Cordel (Foto: Divulgação/Redes Sociais)

Abreu e Lima entra no clima do São João a partir desta segunda-feira (22), com três dias de programação voltada à cultura popular nordestina. A festa segue até a quarta (24), reunindo apresentações de quadrilhas juninas, shows de forró e artistas regionais em dois polos espalhados pelo município.

As atividades acontecerão no Pátio Antônio Vitalino, no Centro da cidade, e na Praça da Academia das Cidades, em Caetés I. A programação contempla desde grupos mirins de quadrilha até nomes conhecidos do forró pernambucano, além de atrações voltadas ao público que acompanha os festejos tradicionais do período.

Entre os destaques estão os shows de Nando Cordel, Capital do Sol, Tayara Andreza, Mel com Terra e Rabo de Saia. As apresentações de quadrilhas juninas também terão espaço de destaque nos dois polos durante os três dias de festa.

No dia 24, a programação será interrompida para a transmissão da partida da Seleção Brasileira antes da retomada dos shows e apresentações culturais.

Programação

PALCO 1 – Pátio Antônio Vitalino

22 de junho (segunda-feira)

18h30 – Quadrilha Mirim Dikaios Estúdio

19h – Pedro do Acordeon e Forró do X

20h – Capital do Sol

21h30 – Quadrilhas Junina Explosão, Junina Balancê, Junina Arrasta Pé e Junina Matuta

23h30 – Nando Cordel

23 de junho (terça-feira)

18h30 – Quadrilha Vera Vicência

19h – Nidinho do Acordeon

20h – Forró Retrô

21h30 – Quadrilhas Junina Raízes do Pinho, Junina Tradição e Paquerando na Roça

23h30 – Flor de Mel

24 de junho (quarta-feira)

19h – Transmissão do jogo do Brasil

21h – Tayara Andreza

22h30 – Quadrilhas Junina Rojão, Junina Rosa dos Ventos e Junina Carcará

0h – Chacal

PALCO 2 – Praça da Academia das Cidades de Caetés I

22 de junho (segunda-feira)

19h – Trinca Cultural

20h – Mel com Terra

21h30 – Grupo Brilho do Sol

22h – Quadrilhas Junina Anarriê, Junina Mistura de Cor e Junina Bacamarte

23h30 – Rabo de Saia

23 de junho (terça-feira)

19h – Toinho do Acordeon

20h – Grandão Vaqueiro

21h30 – Bacamarte Asa Branca

22h – Quadrilhas Junina Xotear, Junina Traque e Junina Mastruz com Leite

23h30 – Balaio de Gatos

24 de junho (quarta-feira)

19h – Transmissão do jogo do Brasil

21h – Aquarius

22h30 – Quadrilhas Sinhá Matuta e Junina Rojão

0h – Santropê

