Espetáculos com Letícia Sabatella e homenagem a Jorge Laffond chegam ao Recife

Programação teatral no Recife traz a montagem "Ilíada" e peça inspirada em Jorge Laffond na próxima semana

Letícia Sabatella e Daniel Dantas trazem "Ilíada" ao Recife (Foto: Divulgação )

Dos mitos da Grécia Antiga aos bastidores da cultura pop brasileira, a próxima semana reserva diferentes atrações nos palcos do Recife. Entre os destaques da programação estão a montagem "Ilíada", estrelada por Letícia Sabatella e Daniel Dantas, e o espetáculo "Jorge pra sempre VERÃO", inspirado na trajetória do ator e humorista Jorge Laffond.

Baseada na obra clássica de Homero, "Ilíada" revisita os acontecimentos do último ano da lendária Guerra de Troia, que atravessa séculos como um dos relatos mais influentes da literatura ocidental. Em cena, o elenco conduz o público por uma narrativa marcada por disputas, heroísmo e reflexões sobre a condição humana.

As apresentações acontecem na próxima sexta-feira (26), às 20h, e no sábado (27), às 18h. Antes de cada sessão, os atores participam de um bate-papo com o público para contextualizar a narrativa e discutir aspectos da encenação. Os ingressos estão à venda na plataforma Sympla, a partir de R$ 70.

Montagem tem direção de Rodrigo França e texto de Aline Mohamad, prima de Laffond (crédito: Foto: Guará Siqueira)

Já a partir da próxima quinta-feira (25), às 19h30, a Caixa Cultural Recife recebe "Jorge pra sempre VERÃO", que constrói uma narrativa ficcional inspirada em episódios reais da vida de Jorge Laffond. Sem se limitar à figura de Vera Verão, personagem que o tornou conhecido nacionalmente, a peça propõe uma reflexão sobre identidade, memória, racismo, homofobia e pertencimento.

Dirigida por Rodrigo França e estrelada por Alexandre Mitre, Aline Mohamad e Aretha Sadick, a peça permanece em cartaz até 4 de julho, com sessões extras aos sábados, às 16h30, quando também haverá apresentações acessíveis em Libras.

Os ingressos custam R$ 30 (inteira) e R$ 15 (meia-entrada para clientes Caixa e demais casos previstos em lei) e podem ser adquiridos no Sympla. Os encontros com o público acontecem após as apresentações dos dias 26 de junho e 3 de julho.