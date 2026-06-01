Taís Araújo vem à abertura do Cine PE e diz ter vontade de atuar no Recife: "Tem filmes e cineastas incríveis"

Taís Araujo vive a promotora de justiça Cláudia Ferreira m um dos casos mais desafiadores de sua carreira (Foto: Olhar Filmes)

Taís Araújo é a grande estrela da abertura do Cine PE, que acontece nesta segunda-feira (1º), no Recife. A atriz protagoniza “Doutor Monstro”, longa dirigido por Marcos Jorge que inaugura a programação do festival com uma história inspirada no caso de feminicídio cometido pelo médico Farah Jorge Farah. No filme, ela interpreta Cláudia Ferreira, uma promotora determinada a enfrentar um dos crimes mais brutais de sua carreira e impedir que o assassino escape da Justiça.

A promessa é de filas quilométricas na entrada do Teatro do Parque para ver Taís Araújo na telona. Em entrevista ao Diario, a atriz agradeceu o carinho do público pernambucano e celebrou a receptividade no Recife. “Fico muito feliz, de verdade. Acho que preciso conhecer mais o Recife, ficar mais tempo, viver mais a cidade”, afirma.

A relação de Taís com o Recife também passa pela atriz Leandra Leal, amiga próxima que já viveu por aqui e, segundo ela, tornou-se “praticamente local”. “Pelos amigos e pela família dela, escuto muito falar daqui, mas não conheço tão bem. Isso é uma falha minha”, lamenta.

A possibilidade de atuar em um filme no Recife anima Taís, que destaca a força dos cineastas e das produções feitas na cidade. Ao mesmo tempo, ela impõe uma condição para que isso aconteça. “Talvez se eu fosse uma carioca vivendo no Recife, porque o que há de mais bonito nos filmes feitos aqui é essa identidade tão própria, ligada à cultura, à cidade e às questões do Recife”, diz. firma. A ressalva vem acompanhada de bom humor: “Caso contrário, eu ia me achar intrometida no cinema das pessoas”.

