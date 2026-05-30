Peça 'HA!', sobre a relação das crianças com as telas, ganha sessões gratuitas no Grande Recife

Espetáculo infantil "HA!", do Grupo Artilharia Cênica, integra a programação do Palco Giratório, neste domingo (31); montagem também será encenada no Sesc Ler São Lourenço da Mata, na próxima terça (2)

Espetáculo "HA!" acompanha uma criança mergulhada no excesso de telas (Foto: Paulo Cesar Lima)

O avanço das telas sobre o cotidiano infantil tem transformado não apenas a forma como as crianças brincam, mas também como descansam, imaginam e se relacionam com o próprio mundo interior. Partindo dessa urgência contemporânea, o coletivo mineiro Grupo Artilharia Cênica apresenta o espetáculo “HA!”, que mistura teatro, dança e bonecos para refletir sobre a hiperconectividade na infância.

Integrando a programação do Palco Giratório, a montagem estreia no Recife neste domingo (31), no Parque da Macaxeira, às 17h, com entrada gratuita. Ainda terá outra apresentação na próxima terça-feira (2), no Sesc Ler São Lourenço da Mata, às 15h, com inscrição gratuita pelo site do Sesc-PE.

Como uma espécie de bicho-papão vindo da literatura alemã, a figura fantástica do Homem da Areia, usada para convencer crianças a dormir, inspira a narrativa de “HA!”, que brinca com as iniciais da criatura e com o som do susto provocado por ela.

Na montagem, porém, a criatura tem uma leitura voltada às inquietações do presente. O medo não está apenas no personagem misterioso que visita os pequenos à noite, mas também no impacto silencioso das telas sobre o sono e a imaginação.

A protagonista, representada por uma boneca de manipulação, passa horas no celular, perde o sono e, no dia seguinte, sucumbe ao cansaço quando tenta cumprir a rotina escolar. Desse estado de exaustão, surge um universo onírico habitado por seres de areia, labirintos de olhos e figuras meio humanas, meio máquina. Com 40 minutos de duração, o espetáculo recorre à fantasia e ao humor para construir uma crítica sensível à robotização dos sentimentos e dos corpos na vida contemporânea.

A escolha de levar essa discussão para o palco também foi inspirada pelos estudos do neurocientista Sidarta Ribeiro, referência brasileira nas pesquisas sobre a função dos sonhos no desenvolvimento human. “Observamos que o excesso de telas e de estímulos mecânicos afeta diretamente o nosso sono e, por consequência, a nossa capacidade de sonhar”, explica o diretor Bruno Maracia.

Na contramão da lógica imediata dos celulares, “HA!” aposta nas múltiplas possibilidades do teatro para reconstruir o vínculo com a fantasia. “Elas se encantam porque o teatro mostra que um mesmo elemento pode ganhar muitos sentidos”, completa Bruno.

O espetáculo é o primeiro da companhia pensado para circular fora dos palcos convencionais. Com oito anos de trajetória, a Artilharia Cênica buscava uma montagem que pudesse ser exibida em praças e ruas. A passagem pelo Parque da Macaxeira e pelo Sesc Ler São Lourenço da Mata, esta última em uma lona de circo, reforça a proposta de levar a obra ao encontro de públicos que nem sempre frequentam os teatros tradicionais. “Queríamos levar essa reflexão sobre sono, sonho e saúde mental para mais pessoas”, afirma o diretor.

Além das apresentações, o Artilharia Cênica realiza, nesta segunda-feira (1º), a oficina “Brinquedos-sucata de formas animadas” no Centro de Artes e Comunicação (CAC) da UFPE, das 14h às 18h. Voltada para crianças, a atividade propõe transformar materiais descartados, como papelão, sacos plásticos, embalagens, tampinhas e gravetos, em personagens e pequenas experiências cênicas, aproximando os participantes de linguagens como teatro de bonecos, sombras e miniaturas. As inscrições são realizadas no site do Sesc-PE.

