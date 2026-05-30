Abertura do São João de Caruaru e ensaios juninos no Grande Recife são destaques do fim de semana

Com o início da programação do palco principal do São João de Caruaru neste sábado (30), o forró promete contagiar todo o estado. O ritmo ainda toma conta dos Ensaios Juninos, na Casa Estação da Luz, mas abre espaço para o reggae, no Festival Miçanga, lançamento de livro e peças

A agenda deste fim de semana conta com shows de Elba Ramalho, Solange Almeida e Jonas Esticado, no São João de Caruaru (Divulgação/Reprodução)

Com o início da programação do palco principal do São João de Caruaru neste sábado (30), o forró promete contagiar todo o estado. A festa no Pátio de Eventos Luiz Lua Gonzaga será aberta em grande estilo por Elba Ramalho, Mari Fernandez e Solange Almeida, a partir das 19h. No domingo (31), Jonas Esticado, Limão com Mel e Mastruz com Leite fazem parte da grade de shows no local, que tem acesso gratuito. No Grande Recife, o clima junino se divide com atividades culturais de outros segmentos.

ACORDEON

Nesta sábado (30), os Ensaios Juninos seguem na Casa Estação da Luz, em Olinda, com um show da banda Forró na Caixa com as participações de Irah Caldeira, Larissa Lisboa e Terezinha do Acordeon. A noite é dedicada ao forró tradicional e contemporâneo e tem ingressos disponíveis no Sympla por R$ 100.

FESTIVAL MIÇANGA

Para quem busca fugir do arrasta-pé, o Festival Miçanga promete uma noite de muito reggae com shows de Edson Gomes, Dezarie e Mato Saco neste sábado (30), a partir das 20h, no Classic Hall, em Olinda. Os ingressos estão à venda na Bilheteria Digital e custam a partir de R$ 150.

LANÇAMENTO LITERÁRIO

O escritor Thiago Abercio lança o livro “Para tocar com os olhos” neste sábado (30), a partir das 16h, na Livraria do Jardim, no centro do Recife. O material parte de cenas cotidianas e íntimas para tratar de questões coletivas, como desigualdade, violência e esgotamento social.

MEDUSA

Ecrita pela pernambucana Cida Pedrosa, a peça “MEDUSAMUSAMULHER” conta com sessão neste sábado (30), às 20h, no Instituto Marcos Hacker de Melo, na Zona Sul do Recife. Na performance, a atriz Fabiana Pirro que representa a Medusa, uma mulher que é criminalizada, apesar de ser vítima. Os ingressos custam a partir de R$ 60.