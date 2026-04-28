30º Cine PE anuncia programação para junho e homenagem à atriz Cláudia Abreu
Festival de cinema no Recife celebra 30 anos com sessões gratuitas e programação paralela no Teatro do Parque e no Cinema São Luiz
Publicado: 28/04/2026 às 16:17
29ª edição do Cine PE (Foto: Felipe Souto Maior)
Ao longo de três décadas, o Cine PE operou como vitrine, termômetro e espaço de circulação para o audiovisual nacional. Não será diferente em sua 30ª edição, cujo anúncio oficial ocorreu nesta terça-feira (28), em coletiva de imprensa.
A edição de 2026 será realizada entre 1º e 7 de junho, no Recife, com entrada gratuita e programação dividida entre o Teatro do Parque, que concentra as mostras competitivas, e o Cinema São Luiz, que recebe a Mostra Matinê, reunindo 12 filmes fora da disputa, voltados a propostas mais experimentais. Os ingressos podem ser retirados no próprio Teatro do Parque, a partir das 17h, ou garantidos antecipadamente pela plataforma Sympla, sujeitos à lotação.
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De acordo com Alfredo Bertini, produtor do Cine PE, a trajetória do festival é marcada fundamentalmente pela resistência. “Resistir é um verbo que todo produtor cultural conjuga ao longo da carreira”, afirma. Bertini atribui essa longevidade a dois fatores centrais: “O respeito e a consideração pelo público, que prestigiou o festival ao longo de 30 anos; e a confiança depositada pelos realizadores que, edição após edição, entregam seus filmes à curadoria do evento”, explica ele. Para contar essa história, foi desenvolvido um documentário sobre o festival, que será exibido na abertura, no dia 1º de junho.
Na mesma noite, o longa “Doutor Monstro” (PR/SP), dirigido por Marcos Jorge e protagonizado por Taís Araújo, abre oficialmente o Cine PE. No filme, a atriz vive Cláudia Ferreira, uma promotora obstinada que enfrenta um dos casos mais brutais de sua carreira. Outro destaque da edição é a homenagem à atriz Cláudia Abreu, que receberá o Troféu Calunga de Ouro, honraria máxima do festival concedida a grandes nomes do audiovisual brasileiro.
Entre os nomes mais consagrados da dramaturgia nacional, a atriz iniciou sua trajetória ainda jovem, nos palcos do Tablado, e construiu uma carreira sólida no teatro, na televisão e no cinema, com passagens por obras como “O Que É Isso, Companheiro?” e “Guerra de Canudos”. Mais detalhes sobre a programação serão informados pelo perfil oficial do evento no Instagram.
Patrimônio Cultural
Ao completar 30 edições, o Cine PE passa a buscar oficialmente o reconhecimento como Patrimônio Cultural Imaterial em 2026. O processo já está em curso, com projetos em tramitação nas comissões da Assembleia Legislativa de Pernambuco e da Câmara de Vereadores do Recife, responsáveis pela análise do título. "Isso nos honra muito, porque entendemos que não somos, isoladamente, uma peça central nessa retomada do cinema, mas parte de uma base que sustenta esse movimento”, celebra Bertini.
Confira a programação completa:
AGENDA DO CINE PE 2026
Homenagem artística: Cláudia Abreu (data a definir)
DIA – 01 DE JUNHO / SEGUNDA-FEIRA
Abertura oficial do Cine PE 2026
Homenagem aos 30 anos do Cine PE
Exibição de documentário sobre a trajetória do festival
MOSTRA COMPETITIVA DE LONGAS
“Doutor Monstro” (PR/SP), ficção, direção: Marcos Jorge, 111’
DIA – 02 DE JUNHO / TERÇA-FEIRA
ENTREVISTAS COLETIVAS
Hora: 09h e 10h30 | Local: Novotel Recife Marina
MOSTRAS DE FILMES | 19h
MOSTRA COMPETITIVA DE CURTAS PERNAMBUCANOS
“Os Ursos e Nós” (PE), doc, 17’
“Velha Roupa Colorida” (PE), ficção, 18’
MOSTRA COMPETITIVA DE CURTAS NACIONAIS
“Mercado Central” (MA), ficção, 17’
“Os Arcos Dourados de Olinda” (PE), doc, 22’
MOSTRA COMPETITIVA DE LONGAS
“Buenosaires” (PE), doc, 70’
DIA – 03 DE JUNHO / QUARTA-FEIRA
ENTREVISTAS COLETIVAS | 09h
MOSTRAS DE FILMES | 19h
MOSTRA COMPETITIVA DE CURTAS PERNAMBUCANOS
“Magritte” (PE), ficção, 15’
MOSTRA COMPETITIVA DE CURTAS NACIONAIS
“TV Entreaberta” (MG), animação, 8’
“O Véu” (RS), ficção, 20’
MOSTRA COMPETITIVA DE LONGAS
“Resta Um” (RJ), ficção, 93’
DIA – 04 DE JUNHO / QUINTA-FEIRA
ENTREVISTAS COLETIVAS | 09h
LANÇAMENTO DE LIVRO | 15h
“Cine PE: Uma grande história feita de muitas” (obra comemorativa de autoria coletiva)
MOSTRAS DE FILMES | 19h
HOMENAGEM: Baile Perfumado e O Cangaceiro
MOSTRA COMPETITIVA DE CURTAS PERNAMBUCANOS
“Salam” (PE), doc, 10’
MOSTRA COMPETITIVA DE CURTAS NACIONAIS
“Um Certo Cinema Brasileiro” (SE), 7’
“A Ascensão da Cigarra” (RO), 18’
MOSTRA COMPETITIVA DE LONGAS
“Mapas” (DF), ficção, 115’
DIA – 05 DE JUNHO / SEXTA-FEIRA
ENTREVISTAS COLETIVAS | 09h
ENTREVISTAS COM HOMENAGEADOS | 10h30
PAPO DE CINEMA
OS DESAFIOS PROFISSIONAIS DA SÉTIMA ARTE
Hora: 15h
Local: Auditório Capiba – UNINASSAU Graças
Acesso: Gratuito
MOSTRAS DE FILMES | 19h
MOSTRA HORS CONCOURS
“Guardiões da Floresta” (PE), doc, 8’
MOSTRA COMPETITIVA DE CURTAS PERNAMBUCANOS
“Medo Monstro” (PE), animação, 10’
MOSTRA COMPETITIVA DE CURTAS NACIONAIS
“Via Sacra” (DF), 20’
“Da Aldeia à Universidade” (TO), 16’
MOSTRA COMPETITIVA DE LONGAS
“A Fabulosa Máquina do Tempo” (RJ), doc, 72’
DIA – 06 DE JUNHO / SÁBADO
ENTREVISTAS COLETIVAS | 09h
Mostra Paralela – Sessão Matinê
Mostra Ofício: Artística
Horário: 15h
Local: Cinema São Luiz
Acesso gratuito
Filmes exibidos:
“José Bezerra, Artista” (RJ), doc, 21’
“Normalidade” (SP), animação, 15’
“Caldeirão” (PI), doc, 20’
“O Pintor” (RS), ficção, 16’
“Espelho da Memória” (SP), ficção, 16’
“Roteiro para uma Fuga” (PE), ficção, 14’
MOSTRAS DE FILMES | 19h
MOSTRA COMPETITIVA DE CURTAS PERNAMBUCANOS
“A Física dos Invisíveis” (PE), doc, 18’
MOSTRA COMPETITIVA DE CURTAS NACIONAIS
“João-de-Barro” (MG), 18’
“Punhal” (RJ), 12’
MOSTRA COMPETITIVA DE LONGAS
“Onde Estamos Seguros” (SP), 105’
DIA – 07 DE JUNHO / DOMINGO
ENTREVISTAS COLETIVAS | 09h
Mostras Paralelas – Sessão Matinê
Horário: 14h
Local: Cinema São Luiz
Mostra Sonoridade Pernambucana:
“Presente de Aniversário” (PE), doc, 18’
“Carnaval de Corpo e Alma” (PE), doc, 10’
“Festa Infinita” (PE), ficção, 25’
“Roda Gigante” (PE), doc, 21’
Mostra Performance do Oculto:
“Teia” (RJ), ficção, 16’
“Arrenêgo” (PE), doc, 75’
HOMENAGEM: Gullane
SOLENIDADE DE ENCERRAMENTO | 19h
MOSTRA HORS CONCOURS
“O Cobrador de Fraque” (SP), ficção, 100’