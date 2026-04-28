30º Cine PE anuncia programação para junho e homenagem à atriz Cláudia Abreu

Festival de cinema no Recife celebra 30 anos com sessões gratuitas e programação paralela no Teatro do Parque e no Cinema São Luiz

29ª edição do Cine PE (Foto: Felipe Souto Maior)

Ao longo de três décadas, o Cine PE operou como vitrine, termômetro e espaço de circulação para o audiovisual nacional. Não será diferente em sua 30ª edição, cujo anúncio oficial ocorreu nesta terça-feira (28), em coletiva de imprensa.

A edição de 2026 será realizada entre 1º e 7 de junho, no Recife, com entrada gratuita e programação dividida entre o Teatro do Parque, que concentra as mostras competitivas, e o Cinema São Luiz, que recebe a Mostra Matinê, reunindo 12 filmes fora da disputa, voltados a propostas mais experimentais. Os ingressos podem ser retirados no próprio Teatro do Parque, a partir das 17h, ou garantidos antecipadamente pela plataforma Sympla, sujeitos à lotação.

De acordo com Alfredo Bertini, produtor do Cine PE, a trajetória do festival é marcada fundamentalmente pela resistência. “Resistir é um verbo que todo produtor cultural conjuga ao longo da carreira”, afirma. Bertini atribui essa longevidade a dois fatores centrais: “O respeito e a consideração pelo público, que prestigiou o festival ao longo de 30 anos; e a confiança depositada pelos realizadores que, edição após edição, entregam seus filmes à curadoria do evento”, explica ele. Para contar essa história, foi desenvolvido um documentário sobre o festival, que será exibido na abertura, no dia 1º de junho.

Na mesma noite, o longa “Doutor Monstro” (PR/SP), dirigido por Marcos Jorge e protagonizado por Taís Araújo, abre oficialmente o Cine PE. No filme, a atriz vive Cláudia Ferreira, uma promotora obstinada que enfrenta um dos casos mais brutais de sua carreira. Outro destaque da edição é a homenagem à atriz Cláudia Abreu, que receberá o Troféu Calunga de Ouro, honraria máxima do festival concedida a grandes nomes do audiovisual brasileiro.

Entre os nomes mais consagrados da dramaturgia nacional, a atriz iniciou sua trajetória ainda jovem, nos palcos do Tablado, e construiu uma carreira sólida no teatro, na televisão e no cinema, com passagens por obras como “O Que É Isso, Companheiro?” e “Guerra de Canudos”. Mais detalhes sobre a programação serão informados pelo perfil oficial do evento no Instagram.



Patrimônio Cultural

Ao completar 30 edições, o Cine PE passa a buscar oficialmente o reconhecimento como Patrimônio Cultural Imaterial em 2026. O processo já está em curso, com projetos em tramitação nas comissões da Assembleia Legislativa de Pernambuco e da Câmara de Vereadores do Recife, responsáveis pela análise do título. "Isso nos honra muito, porque entendemos que não somos, isoladamente, uma peça central nessa retomada do cinema, mas parte de uma base que sustenta esse movimento”, celebra Bertini.



Confira a programação completa:

AGENDA DO CINE PE 2026

Homenagem artística: Cláudia Abreu (data a definir)



DIA – 01 DE JUNHO / SEGUNDA-FEIRA

Abertura oficial do Cine PE 2026

Homenagem aos 30 anos do Cine PE

Exibição de documentário sobre a trajetória do festival

MOSTRA COMPETITIVA DE LONGAS

“Doutor Monstro” (PR/SP), ficção, direção: Marcos Jorge, 111’



DIA – 02 DE JUNHO / TERÇA-FEIRA

ENTREVISTAS COLETIVAS

Hora: 09h e 10h30 | Local: Novotel Recife Marina

MOSTRAS DE FILMES | 19h

MOSTRA COMPETITIVA DE CURTAS PERNAMBUCANOS

“Os Ursos e Nós” (PE), doc, 17’

“Velha Roupa Colorida” (PE), ficção, 18’

MOSTRA COMPETITIVA DE CURTAS NACIONAIS

“Mercado Central” (MA), ficção, 17’

“Os Arcos Dourados de Olinda” (PE), doc, 22’

MOSTRA COMPETITIVA DE LONGAS

“Buenosaires” (PE), doc, 70’



DIA – 03 DE JUNHO / QUARTA-FEIRA

ENTREVISTAS COLETIVAS | 09h

MOSTRAS DE FILMES | 19h

MOSTRA COMPETITIVA DE CURTAS PERNAMBUCANOS

“Magritte” (PE), ficção, 15’

MOSTRA COMPETITIVA DE CURTAS NACIONAIS

“TV Entreaberta” (MG), animação, 8’

“O Véu” (RS), ficção, 20’

MOSTRA COMPETITIVA DE LONGAS

“Resta Um” (RJ), ficção, 93’



DIA – 04 DE JUNHO / QUINTA-FEIRA

ENTREVISTAS COLETIVAS | 09h

LANÇAMENTO DE LIVRO | 15h

“Cine PE: Uma grande história feita de muitas” (obra comemorativa de autoria coletiva)

MOSTRAS DE FILMES | 19h

HOMENAGEM: Baile Perfumado e O Cangaceiro

MOSTRA COMPETITIVA DE CURTAS PERNAMBUCANOS

“Salam” (PE), doc, 10’

MOSTRA COMPETITIVA DE CURTAS NACIONAIS

“Um Certo Cinema Brasileiro” (SE), 7’

“A Ascensão da Cigarra” (RO), 18’

MOSTRA COMPETITIVA DE LONGAS

“Mapas” (DF), ficção, 115’



DIA – 05 DE JUNHO / SEXTA-FEIRA

ENTREVISTAS COLETIVAS | 09h

ENTREVISTAS COM HOMENAGEADOS | 10h30

PAPO DE CINEMA

OS DESAFIOS PROFISSIONAIS DA SÉTIMA ARTE

Hora: 15h

Local: Auditório Capiba – UNINASSAU Graças

Acesso: Gratuito

MOSTRAS DE FILMES | 19h

MOSTRA HORS CONCOURS

“Guardiões da Floresta” (PE), doc, 8’

MOSTRA COMPETITIVA DE CURTAS PERNAMBUCANOS

“Medo Monstro” (PE), animação, 10’

MOSTRA COMPETITIVA DE CURTAS NACIONAIS

“Via Sacra” (DF), 20’

“Da Aldeia à Universidade” (TO), 16’

MOSTRA COMPETITIVA DE LONGAS

“A Fabulosa Máquina do Tempo” (RJ), doc, 72’



DIA – 06 DE JUNHO / SÁBADO

ENTREVISTAS COLETIVAS | 09h

Mostra Paralela – Sessão Matinê

Mostra Ofício: Artística

Horário: 15h

Local: Cinema São Luiz

Acesso gratuito

Filmes exibidos:

“José Bezerra, Artista” (RJ), doc, 21’

“Normalidade” (SP), animação, 15’

“Caldeirão” (PI), doc, 20’

“O Pintor” (RS), ficção, 16’

“Espelho da Memória” (SP), ficção, 16’

“Roteiro para uma Fuga” (PE), ficção, 14’

MOSTRAS DE FILMES | 19h

MOSTRA COMPETITIVA DE CURTAS PERNAMBUCANOS

“A Física dos Invisíveis” (PE), doc, 18’

MOSTRA COMPETITIVA DE CURTAS NACIONAIS

“João-de-Barro” (MG), 18’

“Punhal” (RJ), 12’

MOSTRA COMPETITIVA DE LONGAS

“Onde Estamos Seguros” (SP), 105’



DIA – 07 DE JUNHO / DOMINGO

ENTREVISTAS COLETIVAS | 09h

Mostras Paralelas – Sessão Matinê

Horário: 14h

Local: Cinema São Luiz

Mostra Sonoridade Pernambucana:

“Presente de Aniversário” (PE), doc, 18’

“Carnaval de Corpo e Alma” (PE), doc, 10’

“Festa Infinita” (PE), ficção, 25’

“Roda Gigante” (PE), doc, 21’

Mostra Performance do Oculto:

“Teia” (RJ), ficção, 16’

“Arrenêgo” (PE), doc, 75’

HOMENAGEM: Gullane

SOLENIDADE DE ENCERRAMENTO | 19h

MOSTRA HORS CONCOURS

“O Cobrador de Fraque” (SP), ficção, 100’