Leo Stronda comenta morte de Gabriel Ganley e revela arrependimento: "Eu errei muito"

Em vídeo publicado nas redes sociais, Leo Stronda se mostrou arrependido pelas "brincadeiras" que fez com Gabriel Ganley e pediu desculpas

Leo Stronda (Reprodução/Redes Sociais)

O influenciador Leo Stronda, um dos principais nomes do meio bodybuilder, quebrou o silêncio sobre a morte de Gabriel Ganley, fisiculturista de 22 anos que foi encontrado morto no dia 23 de maio, na própria casa, em São Paulo.

Em vídeo publicado nas redes sociais, Leo Stronda se mostrou arrependido pelas “brincadeiras” que fez com Ganley e pediu desculpas. “Eu sinto que eu errei muito como cristão. Como pessoa, como amigo. Me arrependo profundamente”, declarou.

O influenciador afirmou, ainda, que não vai mais falar sobre anabolizantes em seu canal e projetos, e comentou o uso de insulina de Ganley, indicando que isso pode ter contribuído para sua morte súbita causada por cardiomiopatia hipertrófica.

De acordo com Leo Stronda, no dia em que Ganley foi encontrado morto, os dois haviam marcado a gravação de um clipe musical. “Eu estava lá esperando ele. Fiquei devastado na hora. Porque a gente tinha muitos planos para ele”, declarou.

Por fim, o influenciador anunciou o cancelamento de um projeto que tinha de lançar uma música por mês para “repensar a vida e as atitudes”.