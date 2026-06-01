Cine PE inicia programação gratuita que comemora os 30 anos do festival nesta segunda (1º)

29ª edição do Cine PE (Foto: Felipe Souto Maior)

Ao longo de três décadas ininterruptas, o Cine PE aproximou o público pernambucano de filmes que ajudam a revelar diferentes faces do Brasil. Entre dores, afetos, conflitos e sorrisos vindos de várias regiões do país, o festival consolidou sua trajetória como vitrine, termômetro e espaço de circulação do cinema nacional. A sua histórica 30ª edição renova esse ritual de encontro a partir desta segunda-feira (1º), com a exibição do longa “Doutor Monstro”, dirigido por Marcos Jorge e protagonizado por Taís Araújo.

A noite de abertura também será dedicada à exibição de um documentário, exposição de fotos e lançamento de um livro sobre a memória do festival, em uma edição que terá a atriz Claudia Abreu como homenageada com o Troféu Calunga de Ouro.

O gesto mais simbólico das comemorações, porém, deve acontecer fora dos sete dias de programação. Em 2026, o Cine PE passou a trilhar o caminho para ser reconhecido como Patrimônio Cultural Imaterial de Pernambuco e do Recife.

Com projetos em tramitação na Assembleia Legislativa de Pernambuco e na Câmara de Vereadores do Recife, o título busca consagrar institucionalmente uma trajetória de três décadas dedicada ao audiovisual brasileiro. “O Cine PE sempre dá prêmios de direção, fotografia, ator, atriz e melhor filme. Agora, é o festival que recebe o prêmio”, celebra Alfredo Bertini, fundador do festival ao lado da esposa Sandra, em entrevista ao Diario.

Totalmente gratuita, a programação segue até domingo (7) com quase 40 filmes e ocupa dois espaços simbólicos do Recife. O Cineteatro do Parque sedia as mostras competitivas, enquanto o Cinema São Luiz recebe propostas mais experimentais.

A presença do São Luiz é particularmente simbólica, afinal, foi onde aconteceu a primeira sessão do Cine PE, em 10 de janeiro de 1997, quando ainda se chamava Festival de Cinema Nacional do Recife. Na ocasião, o público assistiu à avant-premiére do clássico pernambucano “Baile Perfumado”, dirigido por Paulo Caldas e Lírio Ferreira, que também será celebrado este ano.

Na edição seguinte, a indisponibilidade do São Luiz provocou a transferência para o Teatro Guararapes, no Centro de Convenções. Feita a contragosto de Alfredo e Sandra, a mudança exigiu a adaptação do teatro para as sessões de cinema.

Ainda assim, foi mantida a lotação com a sessão de “Central do Brasil”, quando a disputa por ingressos chegou a movimentar cambistas vendendo entradas por até o triplo do preço. “Aquilo também era um marco de sucesso. Mostrava que existia uma preferência do público pelo festival”, relembra Sandra.

Em 30 anos, o Cine PE viveu momentos de entusiasmo e instabilidade no audiovisual brasileiro. Resistiu à pandemia, aos anos de enfraquecimento das políticas públicas e, mais recentemente, às mudanças na relação do público com as salas de cinema.

Nada disso, entretanto, parece capaz de ameaçar a experiência coletiva e o contato direto entre público e realizadores. “Podem vir todos os streamings da vida e podem existir vários outros festivais. Falando pelo meu, o Cine PE sempre existirá”, crava a produtora.

Retirada de ingressos e acessibilidade



Nesta edição, a retirada dos ingressos é feita na plataforma Vendini, com ingressos disponíveis das 19h da véspera até às 19h do dia de cada sessão, conforme disponibilidade. Os 22 filmes da Mostra Competitiva contarão com Libras, legendagem descritiva e audiodescrição pela plataforma MLoad. Como não há internet nas salas, o recurso deve ser baixado antes da exibição. A organização recomenda chegar cedo, já que a entrada será limitada à capacidade de cada espaço.



Confira abaixo a programação completa: