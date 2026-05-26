Capim com Mel comemora 30 anos de carreira com DVD que reúne ícones do forró romântico dos anos 90

Banda pernambucana Capim com Mel comemora 30 anos de trajetória com audiovisual gravado no Recife e participações de Calcinha Preta, Limão com Mel e Magníficos

Charles Bond e Natalya Dourado comandam a nova fase do Capim com Mel (Foto: Divulgação)

Quem viveu a era de ouro do forró romântico certamente teve um namoro, uma saudade ou um coração partido embalado pelas canções da Capim com Mel. Para celebrar essa história com os fãs antigos e abraçar novos públicos, a banda pernambucana faz o lançamento do DVD “Nova Era – 30 Anos de História (Ao Vivo em Recife)”.

O público já pode ouvir todas as canções nas plataformas de streaming, mas o único vídeo disponível no Youtube, por enquanto, é o de “Eclipse Total”; as demais faixas estão programadas para as próximas semanas.

O trabalho injeta modernidade em clássicos consagrados e apresenta composições inéditas. A produção promove ainda um verdadeiro reencontro de ícones, trazendo participações especiais de Limão com Mel, Magníficos e Calcinha Preta, além de Nathália Calasans e o retorno de Andréa Santos.

Fazendo jus ao título, o DVD — gravado no Lounge Music, no Recife – consolida o novo momento da Capim com Mel, cuja linha de frente ganhou o reforço de Natalya Dourado em 2024. Ao lado de Charles Bond, a cantora tem a missão de capitanear essa virada de chave do grupo, respaldada pelo público que já a acolheu de braços abertos. “De coração, eu sinto que nasci para a Capim”, assegura Natalya, em entrevista ao Diario. “Ela chegou como fã da banda, como admiradora das músicas, e tudo caiu perfeito e lindamente na voz dela, na interpretação e no timbre”, elogia Charles, integrante desde a primeira formação.

Nascida em Gravatá, no Agreste de Pernambuco, a Capim com Mel ditou o ritmo dos romances e das desilusões amorosas na região nos anos 1990 e 2000. Com o mesmo DNA sentimental de sempre, o projeto foi pensado para dialogar com várias gerações, costurando sucessos do quilate de “Telefone-me” e “Lágrima de Adeus” a inéditas como “Nova Era”.

Ainda ousa ao trazer uma versão com influências latinas para “Anjo Lindo”, mas o grande trunfo continua sendo “Eclipse Total”. “Tivemos o prazer de ouvir Wesley Safadão e Silvânia Aquino cantando a música e saudando a Capim com Mel. Acho muito linda essa forma respeitosa de entender que é um hino”, celebra Natalya.

O DVD também cumpre o papel de fazer justiça a pérolas escondidas da trajetória do grupo, como é o caso de “Me Deixa Louca”. Lançada no álbum de estreia, em 1994, a música acabou ofuscada por outras faixas.

A iniciativa partiu de Natalya, que se conectou imediatamente com a composição, e convidou Adma Andrade, da banda Limão com Mel, para fazer o dueto. “Na primeira vez que escutei, vi que combinava perfeitamente com ela. Adma sentiu a mesma vibe e topou o desafio na hora”, conta a vocalista. A sintonia com a Limão com Mel se estende em mais uma colaboração, desta vez com Charles Bond dividindo os vocais com Edson Lima em “Mais de 500 Anos”.

Para os fãs que acompanham a banda desde o início, um dos pontos altos do trabalho é o reencontro com Andréa Santos, voz marcante que liderou o grupo no passado e carimbou seu nome na história do forró romântico. “Era um sonho que a gente tinha lá atrás. Eu, Natalya e os empresários da banda nos juntamos para realizar esse projeto, convidando nossa querida Andréa, que marcou história com a gente”, conta Charles.

Com o repertório do DVD já totalmente integrado às apresentações, a Capim com Mel encara no próximo mês uma maratona de shows, incluindo paradas no São João do Recife e de Gravatá. Os arranjos mais dançantes e a estreia de um corpo de balé transformam a apresentação ao vivo em um verdadeiro espetáculo visual. "Tem Charles, que é o Freddie Mercury da banda, e tem eu, que trago a juventude", brinca Natalya. Já Charles Bond chancela o sucesso e garante que a resposta tem superado as expectativas: "O público está absorvendo, gostando e interagindo. Tenho certeza de que a galera está amando de coração", celebra o cantor.

