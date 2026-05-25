Casa Bacurau celebra cinco anos com festival gratuito na Rua da Aurora

Comemoração de aniversário da Casa Bacurau acontece neste sábado (30 no centro do Recife; saiba como garantir ingressos para as apresentações gratuitas

Casa Bacurau propõe ocupar o espaço público com diversidade e acesso livre à cultura (Foto: Divulgação)

A Casa Bacurau comemora cinco anos de atividade com um festival gratuito no próximo sábado (30), a partir das 15h, na Rua da Aurora, no centro do Recife. O evento acontece em frente ao Caranguejo e encerra a programação especial de aniversário que movimentou o centro cultural durante todo o mês de maio.

Embora o acesso seja totalmente gratuito, a organização do festival exige a retirada antecipada dos ingressos por meio da plataforma Shotgun, como medida para garantir a logística e a segurança do público.

A programação musical reflete a proposta de diversidade do espaço, reunindo no mesmo palco artistas de diferentes vertentes e gerações. Entre as atrações confirmadas estão o rapper carioca BNegão, com o projeto BNegão Bota Som, e o músico Cannibal, que se apresenta em formato DJ set.

O line-up também conta com os shows da banda Brega.com e da Orquestra de Bolso, além de sets de DJs de pista que misturam ritmos urbanos, frevo, rock e a música periférica local.

Casa Bacurau propõe ocupar o espaço público com diversidade e acesso livre à cultura (crédito: Foto: Divulgação)

“Ter artistas tão diferentes dividindo o mesmo palco é a materialização daquilo que a gente acredita enquanto espaço cultural. É acesso, representatividade e troca. É ocupar a rua com alegria, diversidade e posicionamento”, destaca a produção da Casa Bacurau.

Ao longo de cinco anos, o local se consolidou como um polo de acolhimento para a comunidade LGBTQIAPN+, artistas independentes e expressões estéticas que encontram barreiras nos circuitos comerciais tradicionais. Segundo a produção, o festival busca transformar o espaço público em um ambiente democrático de troca, representatividade e acesso livre à cultura.