° / °
Viver
MÚSICA

Casa Estação da Luz antecipa o São João com Ensaios Juninos em Olinda

Temporada de São João da Casa Estação da Luz movimenta Olinda até este sábado (30) com programação musical de peso

Diario de Pernambuco

Publicado: 25/05/2026 às 18:56

Seguir no Google News Seguir

O coletivo Forró na Caixa comanda o som nos salões da Casa Estação da Luz/Foto: André Sidarta

O coletivo Forró na Caixa comanda o som nos salões da Casa Estação da Luz (Foto: André Sidarta)

A Casa Estação da Luz, em Olinda, já deu início à sua temporada de São João com o projeto “Ensaios Juninos com Forró na Caixa & Convidados”. O evento, que transforma o espaço cultural em um grande terreiro dedicado à celebração da cultura nordestina, abriu a programação na última semana e segue com atividades presenciais até o próximo sábado (30).

A proposta une apresentações de forró tradicional, bailes de rabeca, discotecagem e uma feira de economia criativa com marcas autorais de Pernambuco. O comando musical de toda a temporada decorada com bandeirolas e adereços típicos fica por conta do grupo Forró na Caixa, formado por músicos da cena contemporânea local, incluindo o cantor e compositor Martins. O coletivo foca em releituras e arranjos modernos para o forró pé de serra, sem perder a essência popular do gênero.

Veja também:

Após a noite de estreia com nomes como Silvério Pessoa e Maciel Salu, o palco se prepara para receber as cantoras Irah Caldeira, Larissa Lisboa e Terezinha do Acordeon, em uma celebração que une diferentes gerações do ritmo. A discotecagem desta segunda noite será comandada pela DJ Incidental.Paralelamente aos shows e à atmosfera de quermesse com comidas tradicionais, o público que comparecer à Casa Estação da Luz até este sábado também pode circular pela edição junina da Feira Ilumina.

O projeto, que tem curadoria de Camila Ferza, foca no design autoral e reúne marcas locais de moda, arte, acessórios e decoração, como Azulerde, Croá Estúdio, Maria Alice Atelier, Odara e representantes dos Quilombolas de São Lourenço. O conceito visual do espaço une a estética do São João com elementos coletivos inspirados no clima festivo da Copa do Mundo.

casa estação da luz , Olinda , São João
Mais de Viver
Últimas
WhatsApp DP
Mais Lidas
CRI DP
Nossas redes
Facebook Instagram X (Twitter) Youtube Threads Google News WhatsApp DP