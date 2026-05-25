Casa Estação da Luz antecipa o São João com Ensaios Juninos em Olinda

Temporada de São João da Casa Estação da Luz movimenta Olinda até este sábado (30) com programação musical de peso

O coletivo Forró na Caixa comanda o som nos salões da Casa Estação da Luz (Foto: André Sidarta)

A Casa Estação da Luz, em Olinda, já deu início à sua temporada de São João com o projeto “Ensaios Juninos com Forró na Caixa & Convidados”. O evento, que transforma o espaço cultural em um grande terreiro dedicado à celebração da cultura nordestina, abriu a programação na última semana e segue com atividades presenciais até o próximo sábado (30).

A proposta une apresentações de forró tradicional, bailes de rabeca, discotecagem e uma feira de economia criativa com marcas autorais de Pernambuco. O comando musical de toda a temporada decorada com bandeirolas e adereços típicos fica por conta do grupo Forró na Caixa, formado por músicos da cena contemporânea local, incluindo o cantor e compositor Martins. O coletivo foca em releituras e arranjos modernos para o forró pé de serra, sem perder a essência popular do gênero.

Após a noite de estreia com nomes como Silvério Pessoa e Maciel Salu, o palco se prepara para receber as cantoras Irah Caldeira, Larissa Lisboa e Terezinha do Acordeon, em uma celebração que une diferentes gerações do ritmo. A discotecagem desta segunda noite será comandada pela DJ Incidental.Paralelamente aos shows e à atmosfera de quermesse com comidas tradicionais, o público que comparecer à Casa Estação da Luz até este sábado também pode circular pela edição junina da Feira Ilumina.

O projeto, que tem curadoria de Camila Ferza, foca no design autoral e reúne marcas locais de moda, arte, acessórios e decoração, como Azulerde, Croá Estúdio, Maria Alice Atelier, Odara e representantes dos Quilombolas de São Lourenço. O conceito visual do espaço une a estética do São João com elementos coletivos inspirados no clima festivo da Copa do Mundo.