Depois de cinebiografia, Michael Jackson vira febre e o Recife ganha eventos dedicados ao artista

Um mês após a estreia do filme, febre em torno do cantor une gerações de fãs, resgata itens raros de acervos pessoais e emplaca faixas clássicas em setlists da noite recifense

Rodrigo Teaser, considerado maior intérprete brasileiro de Michael Jackson, vê repercussão do filme impactar diretamente na procura dos shows (Foto: Denis Ono/)

Com impressionantes R$ 3,5 bilhões arrecadados em apenas um mês, a cinebiografia “Michael” já provou ser muito mais do que um sucesso de bilheteria. O impacto gerado pelo longa despertou a primeira “Michaelmania” da era digital, colocando o Rei do Pop de volta ao topo das paradas mundiais. Michael Jackson não apenas assumiu o primeiro lugar no ranking diário global do Spotify e superou a barreira dos 100 milhões de ouvintes mensais, como também emplacou o clássico “Billie Jean” no posto de música mais ouvida do planeta.

Simultaneamente, todo o universo em torno do cantor foi impulsionado pelo súbito interesse do público em vestir, ouvir e consumir a sua marca. Um reflexo disso é a alta procura pelos shows de Rodrigo Teaser, amplamente reconhecido como o maior intérprete e cover brasileiro de Michael Jackson. Acostumado a lotar apresentações nas capitais, Rodrigo agora registra sessões esgotadas com até quatro meses de antecedência. “Eu achava que já tinha chegado ao topo do que um show como o meu poderia alcançar”, confessa em entrevista ao Diario.

No momento, o público pernambucano está perto de esgotar os ingressos para a apresentação de outubro no Teatro Guararapes, mas já poderá sentir um gostinho do show neste sábado (23), quando o artista participa do Beerchef, no Mirante do Paço, no Bairro do Recife, a partir das 17h.

A história de Rodrigo com Michael Jackson se confunde com suas memórias mais antigas. Ainda na infância, ele costumava ditar o ritmo das viagens de carro em família, implorando que a trilha sonora do passeio fossem as faixas de “Thriller”.

Atenta à obsessão do filho por aquela voz inconfundível, sua mãe, Sônia Regina, o presenteou com o lendário álbum e deu o empurrão definitivo para a sua carreira ao incentivá-lo a reproduzir os passos do ídolo para vencer a timidez. “Minha mãe dizia: ‘Ele é tão tímido, mas fica trancado no quarto dançando o dia inteiro’. Foi assim que ela passou a me incentivar a dançar e a lidar melhor com a timidez”, relembra Rodrigo.

Após se especializar em canto e composição, ele idealizou o tributo ao Rei do Pop ao lado da esposa, Priscilla Freitas. Juntos, os dois estruturaram um espetáculo que ocupou os grandes palcos a partir de 2012. O projeto conquistou tamanho reconhecimento que passou a contar com a participação de lendas da equipe original do astro, como o coreógrafo LaVelle Smith, o co-diretor musical Kevin Dorsey e os músicos Jonathan Moffett (baterista) e Jennifer Batten (guitarrista), além do apoio de Taj Jackson, um dos sobrinhos de Michael. “O nosso espetáculo é o único do mundo a ter essa chancela”, orgulha-se.

Intérprete de Michael Jackson há 12 anos, Rodrigo Teaser comemora sucesso da cinebiografia (crédito: Foto: Divulgação)

Embora seja um desafio replicar as superproduções monumentais criadas pelo astro americano, o público que frequenta as apresentações de Rodrigo Teaser ainda se impressiona com o que encontra. “O propósito do show sempre será homenagear o Michael, mas o nosso grande diferencial é conseguir surpreender o público”, diz.

A produção conta com oito elevadores mapeados para rodar o país e uma réplica da icônica catapulta que projeta o intérprete para o alto, além de um arsenal tecnológico composto por lasers e efeitos especiais.

Aos 46 anos, Rodrigo vivencia o fenômeno atual não apenas como artista, mas com os olhos do fã que cresceu vendo o Rei do Pop reinar absoluto nos anos 1980 e 1990. Para o intérprete, o impacto da cinebiografia representa uma reparação histórica após décadas em que a genialidade do popstar foi ofuscada por polêmicas judiciais e tentativas de cancelamento. “As pessoas estão voltando a entender que ele foi um artista amado e respeitado”, celebra.

Colecionadores

O renascimento da "Michaelmania" após a estreia do filme serviu de combustível até mesmo para quem já achava que tinha cumprido seu papel como fã. É o caso da arquiteta Renata Leça, de 57 anos, que mantinha sua imensa coleção preservada e preferia se manter afastada dos holofotes. ‘Depois do filme, voltei a curtir minha coleção, a expor e a dar entrevistas. O pessoal mais novo é muito caloroso e muito fiel”, afirma ela, que é co-fundadora do MJ Clube Recife.

Renata Leça conta com extensa coleção de vinis e itens raros de Michael Jackson (crédito: Foto: Arquivo pessoal)

Para a arquiteta, a renovação do público não é exatamente uma novidade, mas um processo contínuo que o longa-metragem apenas tornou muito mais visível para o mundo. “Agora houve um boom, mas há muito tempo novos fãs aparecem a cada ano”, diz. Na visão de Renata, o impacto cultural de Michael, moldado na era analógica, ainda é capaz de superar os novos fenômenos da música. “Não acredito que surja outro artista com esse potencial”, opina.

Acompanhando o Rei do Pop desde os 14, sua prateleira reúne relíquias acumuladas ao longo do tempo, incluindo mais de 50 vinis, como as edições históricas de “Thriller” e “Bad”. “Eu vivi a expectativa de cada lançamento em tempo real”, afirma. Entre as peças mais raras, destaca-se o ingresso original da trágica e inacabada turnê “This Is It” – que aconteceria em Londres e ela fez questão de quitar o pagamento mesmo após a partida do ídolo – e um livreto oficial distribuído durante o funeral do cantor.

Festas

No circuito das pistas, a "Michaelmania" encontrou um terreno fértil através de curadorias musicais atentas ao comportamento do público. O Baile Charme REC abriu seu calendário de eventos de 2026 em uma noite inteiramente dedicada ao legado do cantor, logo no dia seguinte à estreia da cinebiografia nos cinemas. “O artista da vez foi Michael Jackson, justamente por causa do filme e da repercussão mundial que ele vinha provocando”, comenta Marcio Fellipe, um dos idealizadores da festa. Realizado no espaço cultural Brilho Cultural, no bairro de Santo Antônio, o baile atraiu um grande público e operou com capacidade máxima.

Baile Charme REC realizou edição temática de Michael Jackson um dia após a estreia da cinebiografia (crédito: Foto: UHGO)

Além do apelo comercial, o produtor ressalta que a proposta do baile baseia-se em trabalhar com recortes musicais históricos e gêneros específicos, e que o repertório do cantor preenche todos os requisitos da pista. “O álbum ‘Dangerous’ tem muito desse viés do New Jack Swing, que é uma vertente que o charme também agrega dentro das culturas de dança”, explica. “Se a gente fosse pensar em um artista com força para segurar um evento sozinho, eu diria, sem sombra de dúvida, Michael Jackson”.

Embora a Michaelmania prometa se manter forte nos próximos meses, a meta do Baile Charme é diversificar o catálogo de artistas em vez de replicar o especial focado em uma única figura. Os planos incluem trazer blocos temáticos dedicados aos anos 1980 e a sonoridades menos comerciais, integrando tudo isso ao universo do charme através da dança, sem deixar o Rei do Pop de fora. “Michael já estava dentro dessa cartela, ligado ao New Jack Swing e ao pop. Então, fico pensando não apenas em repetir o artista, mas em integrar o gênero musical em que ele está inserido”, projeta Márcio.

