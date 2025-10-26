Morre Vanessa Rios, ex-vocalista da banda Capim com Mel
26/10/2025
Vanessa Rios. (Foto: Reprodução/Rede social)
A cantora Vanessa Rios, de 42 anos, morreu no Recife, nesse sábado (25). A artista estava em tratamento contra um câncer.
Vanessa participou das bandas Capim com Mel, Forró do Muído, Boa Toda e Kitara.
Nas redes sociais, a banda Capim com Mel lamentou o falecimento da artista. "Em nome da família Capim com Mel agradecemos pelo profissionalismo, dedicação e legado deixados", diz a nota.
A cantora será velada no Memorial Guararapes, em Jaboatão dos Guararapes, Grande Recife, às 10h da terça-feira (28). O momento será aberto ao público. Já a cerimônia de cremação será reservada à família.
Vanessa foi diagnosticada com câncer em 2023. Ela deixa uma filha de 16 anos.