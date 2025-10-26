° / °
Morre Vanessa Rios, ex-vocalista da banda Capim com Mel

Vanessa participou das bandas Capim com Mel, Forró do Muído, Boa Toda e Kitara

Diario de Pernambuco

Publicado: 26/10/2025 às 12:03

Vanessa Rios. (Foto: Reprodução/Rede social)

A cantora Vanessa Rios, de 42 anos, morreu no Recife, nesse sábado (25). A artista estava em tratamento contra um câncer.

Vanessa participou das bandas Capim com Mel, Forró do Muído, Boa Toda e Kitara.

Nas redes sociais, a banda Capim com Mel lamentou o falecimento da artista. "Em nome da família Capim com Mel agradecemos pelo profissionalismo, dedicação e legado deixados", diz a nota.

A cantora será velada no Memorial Guararapes, em Jaboatão dos Guararapes, Grande Recife, às 10h da terça-feira (28). O momento será aberto ao público. Já a cerimônia de cremação será reservada à família.

Vanessa foi diagnosticada com câncer em 2023. Ela deixa uma filha de 16 anos. 

X