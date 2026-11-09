Pernambucana está entre as cinco pessoas mais velhas do mundo

Com a atualização do ranking da LongeviQuest, a pernambucana Beatriz Ferreira Duarte, de 115 anos, é a segunda brasileira mais velha do Brasil, atrás apenas de uma alagoana

Beatriz Ferreira Duarte, de 115 anos e natural de Jaboatão, agora está entre as cinco pessoas mais velhas do mundo (Maurício Ferry/DP Foto)

A pernambucana Beatriz Ferreira Duarte, de 115 anos e 141 dias, subiu uma posição no ranking das pessoas mais velhas do mundo e agora ocupa o quinto lugar da lista. Moradora de Jaboatão dos Guararapes, ela é a segunda brasileira mais longeva, atrás apenas da alagoana Yolanda Beltrão de Azevedo, de 115 anos e 300 dias. Os dados são da LongeviQuest, organização internacional que valida e acompanha casos de longevidade extrema.



A atualização também coloca o Brasil em uma situação incomum e curiosa no ranking internacional. Três das dez pessoas mais velhas do mundo são brasileiras, e os três nasceram no Nordeste. Além de Beatriz e Yolanda, aparece o ainda no top 10 o cearense João Marinho Neto, de 114 anos, na nona posição. Ele é o único homem entre os dez primeiros, sendo assim, o homem mais velho do mundo, segundo a LongeviQuest.

A liderança pertence à britânica Ethel Caterham, de 117 anos. Em seguida aparecem a norte-americana Naomi Whitehead, de 116, e a italiana Lucia Laura Sangenito, de 115 e 352 dias. Yolanda aparece em quarto, seguida por Beatriz.

Conheça Beatriz Duarte

Beatriz nasceu em 21 de junho de 1911, na localidade de Usina Bulhões, na zona rural de Jaboatão dos Guararapes. Casou-se com Amaro Cipriano Duarte, falecido em 1990 e, durante toda a vida, dedicou-se às atividades domésticas e à família. Teve oito filhos, quatro dos quais morreram ainda recém-nascidos. Uma das filhas, Maria Auxiliadora, faleceu em 2019, aos 70 anos. Atualmente, Beatriz tem três filhas vivas, sete netos, 12 bisnetos e dois tataranetos.

O Diario acompanhou a comemoração dos 115 anos da pernambucana, em junho. Na ocasião, a filha Bernardete Duarte contou que a mãe sempre foi conhecida pela tranquilidade com que enfrentava as situações da vida. Beatriz é católica e costumava atribuir a chegada aos 100 anos à obediência aos pais e à sua fé.

A família também relaciona a longevidade à alimentação e à vida no campo durante a juventude, especialmente no sítio de Macujé, na zona rural de Jaboatão. Bernardete contou ao Diario que a mãe manteve uma rotina ativa por muitas décadas e chegou a correr até os 104 anos, além de gostar de nadar.

A idade de Beatriz foi validada pela LongeviQuest em setembro de 2023. A organização considera documentos produzidos ao longo da vida para confirmar a data de nascimento e reduzir o risco de inconsistências nos registros.

Três brasileiros no top 10

A presença de três brasileiros entre as dez pessoas mais velhas do mundo ganha ainda mais destaque porque todos nasceram no Nordeste.

Yolanda Beltrão de Azevedo, de 115 anos, nasceu em Coruripe, em Alagoas, em 13 de janeiro de 1911. Ela vive atualmente em Maceió e ocupa a quarta posição mundial. Aos 107 anos, tinha 13 netos, 30 bisnetos, 19 trinetos e um tetraneto. Entre os hábitos que associa à longevidade estão o consumo de frutas e a prática de crochê.

João Marinho Neto, por sua vez, nasceu em Maranguape, no Ceará, em 5 de outubro de 1912. Ainda criança, mudou-se com a família para a zona rural de Apuiarés, onde passou boa parte da vida ligado à agricultura. Aos 114 anos, ocupa agora a nona colocação no ranking geral e lidera o ranking mundial entre os homens.

João teve oito filhos, seis deles ainda vivos, além de 23 netos, 17 bisnetos e nove tataranetos. Depois de perder a visão em decorrência de catarata, passou a reconhecer pessoas principalmente pela voz. Entre os alimentos de que gosta estão café, rapadura, uvas e galinha caipira.

Brasil tem outros nomes entre os 100 mais velhos

O grupo brasileiro, entretanto não se limita ao top 10. A lista da LongeviQuest de pessoas vivas com idade validada inclui outros brasileiros entre os mais longevos do planeta. Depois de Yolanda, Beatriz e João aparecem Luisa Maggioni (20º), de 113 anos, Josefa Maria da Conceição (44°), Jandyra Faria dos Santos (58°) e Frida Bischof Ferreira (59°) de Carvalho, todas com 112 anos.

A predominância feminina também chama atenção no ranking. Se entre as dez pessoas mais velhas do mundo há apenas um homem (João Marinho Neto), entre os 100, apenas seis são homens.