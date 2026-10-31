Apac emite alerta de calor acima de 37°C e baixa umidade em regiões de Pernambuco

Aviso publicado neste sábado (31) é válido até 4 de novembro e abrange regiões do Agreste, Sertão e São Francisco

Temperaturas podem chegar aos 37º (Foto: Fabio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil)

Temperaturas acima de 37°C e índices de umidade relativa do ar entre 12% e 20% devem marcar os próximos dias em parte de Pernambuco. O alerta foi divulgado neste sábado (31) pela Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac), que prevê a persistência do calor intenso e do tempo seco, pelo menos, até a próxima quarta-feira (4).

Segundo a agência, as condições são provocadas pela atuação de uma massa de ar quente e seco sobre a região central do estado. A previsão abrange áreas do Agreste Ocidental, Sertão Pernambucano e Sertão do São Francisco.

Os baixos índices de umidade exigem atenção redobrada da população, especialmente de crianças, idosos e pessoas mais vulneráveis aos efeitos do tempo seco. A combinação de calor intenso e baixa umidade pode favorecer quadros de desidratação e desconfortos respiratórios.

A Apac também não descarta a possibilidade de que as condições meteorológicas persistam após o período contemplado pelo aviso.

Recomendações

Com a combinação de temperaturas elevadas e baixa umidade, a recomendação é aumentar a ingestão de água ao longo do dia e evitar atividades físicas ao ar livre nos horários mais quentes.

Também é importante reduzir a exposição direta ao sol e seguir as orientações das unidades de saúde e da Defesa Civil de cada município.

