Idoso de 79 anos é resgatado ferido e em situação de abandono no Agreste

Vítima apresentava ferimentos na cabeça e na orelha, além de sinais de falta de higiene e assistência médica

Resgate foi feito pela Guarda Civil Municipal (GCM) de Taquaritinga do Norte, em operação conjunta com a Guarda Civil Municipal (GCM) de Brejo da Madre de Deus (Foto: Reprodução/GCM Brejo da Madre de Deus)

Um idoso de 79 anos foi resgatado em situação de abandono e com ferimentos na cabeça e na orelha na tarde da quarta-feira (21), no Sítio Tabocas, na zona rural entre Taquaritinga do Norte e Brejo da Madre de Deus, no Agreste de Pernambuco. O filho dele, apontado como responsável pelos cuidados diários, foi conduzido a uma Delegacia de Polícia Civil após a ocorrência.

O caso foi atendido em uma operação conjunta das guardas civis municipais dos dois municípios, após uma denúncia de possível abandono e maus-tratos contra o idoso. Durante a inspeção na residência, os agentes encontraram a vítima com lesões abertas e sangramento, sem os cuidados básicos de higiene e assistência médica.

No imóvel, também foram identificadas condições de insalubridade, com recipientes contendo restos de alimentos impróprios para consumo e materiais em estado de degradação. Segundo as equipes, a situação representava risco à integridade física do idoso.

Diante do estado de saúde da vítima, os agentes realizaram o socorro e a encaminharam ao Hospital Geral Severino Pereira da Silva, em Taquaritinga do Norte, onde recebeu atendimento médico.

O filho do idoso foi levado à delegacia para as providências cabíveis e parentes da vítima prestaram depoimento na unidade policial. Os relatos corroboraram as circunstâncias identificadas pelas equipes durante a ocorrência.

O caso foi registrado pela Polícia Civil por meio da Delegacia da 130ª Circunscrição - Taquaritinga do Norte.