Idosa seria mantida dopada e alimentada apenas com biscoito e água em Jaboatão dos Guararapes

Segundo denúncia enviada ao MPPE, idosa sofreria abusos praticados por mulher que mora em sua residência, localizada em Cavaleiro, Jaboatão dos Guararapes

Sede do MPPE em Jaboatão dos Guararapes (Reprodução/Street View)

Aos 90 anos de idade, uma idosa acometida por deficiência visual estaria sendo alimentada apenas com biscoito e água em sua residência, localizada no bairro de Cavaleiro, Jaboatão dos Guararapes. De acordo com denúncia recebida pelo Ministério Público de Pernambuco (MPPE), a vítima estaria sofrendo diversos maus-tratos praticados por uma mulher que mora no imóvel, a despeito de não ter parentesco familiar com ela.

Segundo o MPPE, o contexto relatado denota extrema gravidade e um conjunto de violações, incluindo o impedimento de que a idosa receba visitas de familiares e suposta administração forçada de sedativos, que a mantém dopada. Também há queixa de exploração financeira praticada contra a vítima.

No dia 1 de setembro, a 6ª Promotoria de Justiça de Defesa da Cidadania de Jaboatão dos Guararapes instaurou um procedimento administrativo para investigar o caso. No âmbito do processo, o MPPE oficiou a Secretária Municipal de Assistência Social e Cidadania de Jaboatão dos Guararapes (SEMASC) para que ordene que a equipe do CREAS Cavaleiro/Proteção Social Especial realize uma inspeção na casa da idosa, no prazo de 15 dias.

Após a visita, deverá ser apresentado um relatório informando: as reais condições de habitabilidade, higiene, alimentação, integridade física, saúde e segurança da vítima; além da verificação da veracidade sobre a restrição de visitas familiares, dopagem e maus-tratos; a situação de posse dos documentos, cartão de benefício e proventos da idosa; a identificação dos familiares da vítima aptos a prestar-lhe proteção.

A Secretaria Municipal de Saúde de Jaboatão dos Guararapes (SESAU) também foi oficiada e deverá determinar à equipe médica da Estratégia Saúde da Família (ESF) do território que realize uma visita médica à visita no mesmo prazo. Um laudo médico deverá informar o estado nutricional e clínico geral da paciente (verificando indícios de desnutrição, desidratação, lesões físicas ou sinais de medicação sedativa não prescrita/dopagem; as prescrições médicas regulares e a necessidade de acompanhamento em saúde mental/geriatria.

Violações contra idosos



A promotoria também registrou, recentemente, outros dois casos de violações contra idosos no município. Também no dia 1º de setembro, outro procedimento administrativo foi aberto para apurar o teor do relatório enviado pelo Serviço Social do Hospital Metropolitano Sul Dom Hélder Câmara, no qual é abordada apropriação indevida do benefício previdenciário e a retenção não autorizada do valor de R$ 50 mil da poupança de outra idosa, de 86 anos.

A prática é atribuída ao cunhado e ao sobrinho da vítima, que reside no bairro de Candeias. Também há a informação de que os investigados teriam manifestado a intenção de submeter a assistida à institucionalização forçada em Entidade de Longa Permanência (ILPI), contra a sua vontade manifesta.

Um terceiro procedimento administrativo apura a situação de risco social e desamparo familiar de uma idosa de 80 anos portadora de cardiopatia grave, déficit visual e psicose. Segundo a promotoria, há graves indícios de violência patrimonial, apropriação indébita e retenção de seu cartão magnético praticados por seu filho.

Prefeitura

Por meio de nota, a Prefeitura de Jaboatão dos Guararapes informo que recebeu, nesta terça-feira (20), três notificações do MPPE relativas aos processos mencionados.

"As notificações serão encaminhadas às equipes técnicas das secretarias municipais competentes para análise e adoção das providências cabíveis em cada caso. A Prefeitura reafirma seu compromisso com a oferta de uma assistência social pautada nas diretrizes do Sistema Único de Assistência Social (SUAS), na garantia de direitos e no atendimento às pessoas em situação de vulnerabilidade, seguindo as normas técnicas e as boas práticas da política nacional de assistência social", disse a gestão.