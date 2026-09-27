Cão farejador ajuda a localizar drogas em comunidade de Olinda, no Grande Recife

Operação ocorreu neste domingo (27) na comunidade Olho D'Água; Ação integra intensificação do combate ao tráfico na Região Metropolitana do Recife

O cão Ely, especializado na localização de entorpecentes, ajudou a equipe da CIPCães a localizar os entorpecentes (Divulgação / PMPE)

Policiais militares da Companhia Independente de Policiamento com Cães (CIPcães) apreenderam, neste domingo (27), drogas na comunidade Olho D'Água, em Olinda, Região Metropolitana do Recife. A ação ocorreu após denúncias sobre movimentação de tráfico na região.

Com o apoio do cão farejador Ely, especializado na detecção de entorpecentes, os policiais localizaram o material escondido em uma mochila, em meio a ferragens e ripas de madeira.

Foram apreendidos 35 ziplocks e 173 "big bigs" de substância análoga à maconha, 116 pedras análogas ao crack, cinco ziplocks de substância análoga à cocaína e uma balança de precisão digital.

O material foi encaminhado à Delegacia de Polícia de Plantão do Varadouro, onde ficará à disposição da autoridade policial para as providências cabíveis.

Combate ao crime organizado

A apreensão desta manhã ocorre na esteira de um balanço divulgado nesta semana pela Secretaria de Defesa Social (SDS), que apontou prejuízo superior a R$ 22 milhões ao crime organizado em Pernambuco após 90 dias de operações no estado.

As operações Protetor das Divisas e Protetor das Fronteiras integraram o programa federal Brasil Contra o Crime Organizado e tiveram como foco o combate à circulação de drogas, armas e munições, além do enfraquecimento financeiro de grupos criminosos.

Entre 11 de maio e 8 de agosto, as ações resultaram em 531 prisões, além da apreensão de 131 armas de fogo, quase 11 mil munições e mais de 70 quilos de drogas.



