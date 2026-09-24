Operação Sufoco: Receita pega três malas com 116 quilos de cocaína no aeroporto de Guarulhos

Aeroporto Internacional Governador Franco Montoro, em Guarulhos (Delfim Martins)

A Receita Federal apreendeu 116 quilos de cocaína no Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos. A droga estava distribuída em três malas que seriam encaminhadas para uma aeronave com destino a Johanesburgo, na África do Sul. A carga está avaliada em cerca de R$ 5,8 milhões.

A apreensão ocorreu durante procedimento de controle aduaneiro realizado pela Alfândega da Receita no aeroporto.

A apreensão ocorreu na noite de terça (22) e foi divulgada nesta quinta (24). Segundo a Receita, a ocorrência teve início a partir do monitoramento de movimentações suspeitas no ambiente aeroportuário.

Durante o acompanhamento, foram identificados três volumes que haviam sido deixados nas proximidades de uma aeronave que iria decolar com destino à África do Sul.

As equipes da Receita localizaram três malas etiquetadas para Johanesburgo. No interior delas, os auditores encontraram aproximadamente 116 quilos de cocaína, além de dispositivos de rastreamento.

As malas foram interceptadas antes de ingressarem no fluxo regular de bagagens e de serem encaminhadas à aeronave. A Polícia Federal foi alertada. Um suspeito foi preso em flagrante.

Operação Sufoco

A apreensão faz parte da Operação Sufoco, realizada pela Alfândega de Guarulhos a partir de trabalho de inteligência e monitoramento relacionado a acessos irregulares à área restrita do aeroporto.

Em pouco mais de um mês, a operação resultou em outras duas apreensões de cocaína.

Em 21 de agosto, aproximadamente 25 quilos da droga, ocultos em bolinhos recheados e bombons, foram interceptados após uma tentativa de introdução do entorpecente na área. Em 18 de setembro, outra ação de monitoramento permitiu localizar, antes do embarque, uma mala com mais de 45 quilos de cocaína nas proximidades de uma aeronave com destino a Frankfurt, na Alemanha.

Com a ocorrência desta terça, 22, mais de 180 quilos de cocaína foram apreendidos no âmbito da Operação Sufoco. O valor estimado das drogas apreendidas no período é de aproximadamente R$ 9 milhões.