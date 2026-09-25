Cães da PM localizam adolescente com 257 bigs de maconha em Olinda

Apreensão foi realizada nesta quinta-feira (24), durante rondas na comunidade da Fábrica de Velas, no bairro de Salgadinho, em Olinda, na Região Metropolitana do Recife

Menor de idade é apreendido com 257 big de maconha em Olinda (Ascom/PMPE)

Um menor de idade foi apreendido com 257 bigs de maconha por equipes do 1º Batalhão da Polícia Militar de Pernambuco e da Companhia Independente de Policiamento com Cães (CIPCães), nesta quinta-feira (24), na comunidade da Fábrica de Velas, no bairro de Salgadinho, em Olinda, na Região Metropolitana do Recife.

De acordo com a corporação, as equipes realizavam rondas no bairro quando identificaram o adolescente praticando ato infracional análogo ao tráfico de drogas.

Durante a abordagem, os policiais apreenderam com ele 257 bigs de maconha e uma balança de precisão.

Diante do flagrante, o adolescente e todo o material apreendido foram encaminhados à Delegacia de Plantão de Olinda, para adoção das medidas legais cabíveis.

