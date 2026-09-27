Motorista é detido com revólver, facão, maconha e rebites no Sertão de Pernambuco

Motorista de caminhão tentou fugir por três quilômetros, mas foi detido pela PRF na BR-316 em Floresta

Revólver, maconha e rebites são recolhidos pela polícia (Divulgação/PRF)

Um motorista que transportava um revólver com munição, meio quilo de maconha e rebites foi detido, no sábado (26), pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), na BR-316, em Floresta, no Sertão de Pernambuco. O homem, que dirigia um caminhão, tentou fugir por três quilômetros, até ser alcançado na rodovia.

Durante a fiscalização de segurança viária, a polícia deu ordem de parada ao motorista do caminhão, mas o homem desobedeceu e acelerou o veículo. O motorista, ao ser abordado, informou aos policiais que transportava um revólver calibre 38, mas que não tinha o porte de arma. Ele não possuía carteira de habilitação.

Em vistoria no interior do veículo, a equipe localizou a arma de fogo, um facão, a maconha e seis comprimidos de rebite. O motorista informou para a PRF que adquiriu a droga em Ibimirim (PE) e os remédios em Sergipe, além de informar que havia consumido um comprimido da substância na noite anterior.

O homem foi conduzido à Delegacia de Polícia Civil de Floresta. Ele poderá responder por porte ilegal de arma, tráfico e porte de drogas, além de dirigir sem habilitação gerando perigo de dano.