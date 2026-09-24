Duas ações da Polícia Militar no Ibura prendem suspeitos de ligação com o tráfico

Nesta quarta-feira (23), a Polícia apreendeu um revólver, munições e drogas com dois suspeitos na Cohab; Nos Milagres, homem de 53 anos preso pode ter ligação com a mesma facção apontada no incêndio de um ônibus na região

Suspeitos de tentativas de homicídio são presos no Ibura; homem detido nos Milagres tem ligação com PCC (Ascom/PMPE)

Dois homens foram presos suspeitos de envolvimento em duas tentativas de homicídio registradas nos dias 22 e 23 de setembro, na região da Cohab, no bairro do Ibura, Zona Sul do Recife. Na ocorrência, policiais militares apreenderam um revólver calibre 38, 57 munições, 397 pinos de cocaína, 23 embalagens de maconha, uma balança de precisão e R$ 20. Um terceiro suspeito conseguiu fugir, mas foi identificado.

Os presos foram identificados como Rosivaldo José do Nascimento, de 30 anos, e Luiz Antônio de Souza Barros, de 36.

De acordo com o comandante do 19º Batalhão da Polícia Militar (BPM), tenente-coronel Davison Michel, Rosivaldo era considerado alvo prioritário e tinha mandado de prisão em aberto. Natural de Ipojuca, ele responde por homicídio, tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo. O homem havia sido condenado a 21 anos de reclusão em regime fechado.

Segundo o comandante, Rosivaldo recebeu autorização judicial para visitar familiares em 8 de julho, mas não retornou ao sistema prisional, o que levou à expedição do mandado de prisão.

“É um rapaz extremamente perigoso, oriundo do município de Ipojuca, que já responde por homicídio, tráfico ilícito de entorpecentes e porte ilegal de arma de fogo”, afirmou.

A localização ocorreu após informações levantadas pelo setor de inteligência do batalhão indicarem que o suspeito estava escondido em Monte Verde, na área da Cohab. Os policiais foram até o endereço e encontraram três pessoas no imóvel. Ao perceberem a chegada da equipe, os suspeitos tentaram fugir. Dois foram detidos, enquanto um adolescente conseguiu escapar.

Com Rosivaldo, os policiais encontraram o revólver calibre 38, carregado com seis munições. Na residência, foram apreendidas outras 51 munições do mesmo calibre e drogas.

Luiz Antônio seria o responsável por abrigar o suspeito. Conforme o comandante, inicialmente ele negou morar no imóvel e conhecer Rosivaldo. No entanto, os policiais encontraram documentos e fotografias que indicariam sua ligação com o local.

“Ele tentou inclusive ludibriar o nosso policiamento, dizendo que não morava na localidade, que não sabia quem era, não conhecia ninguém. Mas, em virtude daquele estado de flagrância, foi realizada uma varredura dentro do imóvel”, disse Michel.

Luiz Antônio foi autuado em flagrante por tráfico de drogas e associação para o tráfico. Já Rosivaldo foi autuado por porte ilegal de arma de fogo e teve o mandado de prisão cumprido.

Questionado sobre a participação dos dois presos nas tentativas de homicídio, o comandante afirmou que há informações de que os crimes estão relacionados a disputas pelo tráfico de drogas na região. No entanto, ressaltou que a eventual participação dos suspeitos ainda precisa ser confirmada pela Polícia Civil.

“Tem totalmente relação com a briga pelo tráfico de drogas naquela região. No transcorrer da operação, essas informações foram surgindo. Não tem nada ainda confirmado se, de fato, eles participaram efetivamente ou não da tentativa de homicídio”, declarou.

O adolescente que fugiu foi identificado e qualificado, segundo o tenente-coronel. As informações foram repassadas à autoridade competente para continuidade das investigações.

A ocorrência foi encaminhada à delegacia de plantão do Ibura.

Homem preso nos Milagres pode ter ligação com facção

Em outra ocorrência, ainda na terça-feira (23), policiais militares prenderam um homem de 53 anos na comunidade dos Milagres, também no Ibura. O nome dele não foi divulgado. Com o suspeito, foram encontrados dois simulacros de pistola, duas placas clonadas de veículos e a chave de um carro com restrição de roubo ou furto.

Segundo o comandante, a equipe chegou até o suspeito após informações do setor de inteligência sobre sua localização e vestimentas. Durante a abordagem, os policiais encontraram os objetos e, ao testar a chave em um veículo estacionado nas proximidades, constataram que ela abria um carro roubado.

O homem foi levado à Delegacia de Boa Viagem, onde, conforme a PM, foi reconhecido pela vítima de um roubo ocorrido em 16 de julho, no bairro da Cidade Universitária, na Zona Oeste do Recife. Ele foi autuado em flagrante por receptação e adulteração de veículo automotor e deverá responder pelo roubo por meio de inquérito policial.

De acordo com o delegado, o homem de 53 anos tem ligação com a mesma facção criminosa à qual é associado o suspeito de 33 anos preso na segunda-feira (21), no Janga, em Paulista, após o incêndio de um ônibus na BR-101, na altura da Vila dos Milagres.

A Força Integrada de Combate ao Crime Organizado em Pernambuco (FICCO/PE) aponta o homem de 33 anos como liderança de uma célula do Primeiro Comando da Capital (PCC) no Complexo do Ibura. Levantamentos preliminares da força-tarefa indicam que a mobilização que terminou com o incêndio do coletivo teria partido do grupo comandado por ele. A eventual participação do suspeito no episódio ainda será investigada pela Polícia Civil.

O comandante do 19º BPM também afirmou que o homem de 53 anos é considerado alvo prioritário. A relação dele com o incêndio do ônibus e os demais crimes deverá ser apurada no curso das investigações.