Motorista capota carro e é detido com maconha, em São Caetano, no Agreste de Pernambuco

Acidente ocorreu na BR 232. O motorista portava 800g da droga quando foi detido

Dois sacos de maconha foram encontrados no interior do veículo (Divulgação/Polícia Rodoviária Federal)

Um motorista perdeu o controle do veículo e capotou o carro às margens da BR 232, neste sábado (26), no município de São Caetano, no Agreste de Pernambuco. Após o acidente, ele foi detido pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) portando 800g de maconha, sendo levado ao 15º Batalhão de Polícia Militar (BPM).

A equipe da PRF foi acionada, por volta das 15h30, para abordar um veículo que dirigia em alta velocidade e realizava ultrapassagens perigosas. De acordo com relatos de outros motoristas, o motorista detido obrigava outros veículos a saírem da rodovia por conta de manobras na pista.

Os policiais rodoviários pediram apoio ao 15º BPM nas buscas, até localizar o carro capotado na BR 232. A suspeita indica que o condutor perdeu o controle do veículo, colidiu em um barranco e capotou.

Ao inspecionar o interior do carro, a polícia encontrou dois sacos com maconha. O motorista ficou ferido e apresentava sinais de alteração psicomotora. No bolso dele, foi encontrada uma porção da droga.

O motorista foi socorrido pelo SAMU e levado ao Hospital Municipal de São Caetano, sendo transferido para um hospital particular, sob a custódia da PM. Após receber alta, ele será conduzido à Delegacia de Polícia Civil.