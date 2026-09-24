Operações em Pernambuco causam prejuízo de R$ 22 milhões ao crime organizado

Ações realizadas durante 90 dias resultaram em 531 prisões, apreensão de 131 armas de fogo, mais de 10 mil munições e 70 quilos de drogas

Sede da SDS-PE (Foto: Divulgação/SDS-PE)

As organizações criminosas sofreram um prejuízo superior a R$ 22 milhões durante 90 dias de operações de combate ao crime organizado em Pernambuco, segundo a Secretaria de Defesa Social (SDS). Realizadas entre 11 de maio e 8 de agosto, as ações também resultaram em 531 prisões e apreensões de adolescentes, além da apreensão de 131 armas de fogo, 10.907 munições e mais de 70 quilos de entorpecentes.

As operações Protetor das Divisas e Protetor das Fronteiras integraram o programa federal Brasil Contra o Crime Organizado e tiveram como foco o combate à circulação de drogas, armas e munições, além do enfraquecimento financeiro de grupos criminosos.

“Isso resultou em mais de 531 prisões, apreensão de 131 armas de fogo, mais de 10 mil munições e 70 quilos de entorpecentes”, afirmou o secretário de Defesa Social, Alessandro Carvalho.

A Operação Protetor das Divisas mobilizou 2.130 agentes de segurança pública nos limites de Pernambuco com Bahia, Ceará, Alagoas, Paraíba e Piauí.

Durante as ações, a Polícia Militar realizou 674 bloqueios, barreiras e blitzes, abordou 7.944 pessoas e 3.028 veículos, além de recuperar 15 veículos com registro de roubo ou furto.

Já a Polícia Civil cumpriu 249 mandados de busca e apreensão e 365 mandados de prisão. Também foram instaurados 47 inquéritos policiais, dos quais 12 foram concluídos.

Bloqueio de valores

A Operação Protetor das Fronteiras reforçou o policiamento em rotas interestaduais, incluindo as BRs 232, 116, 316, 101 e 428, além do eixo do Rio São Francisco. A ação resultou em 136 prisões e apreensões de adolescentes, 27 armas de fogo e nove meios de transporte, além da apreensão de entorpecentes.

As investigações também avançaram sobre a estrutura financeira das organizações criminosas, com pedidos de bloqueio de valores superiores a R$ 105 milhões.

As ações utilizaram sistemas de monitoramento eletrônico que abrangem cerca de 1.700 pontos.

De acordo com Alessandro Carvalho, Pernambuco intensificou, desde 2023, a cooperação com estados vizinhos e o compartilhamento de informações de inteligência para combater a atuação de grupos criminosos nas divisas e nas rodovias.

