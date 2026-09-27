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Ônibus bate em semáforo, derruba fiação e deixa bairro sem energia, na Zona Norte do Recife

Acidente ocorreu por volta das 6h40 deste domingo (27), no bairro do Fundão; passageiros não tiveram ferimentos graves, mas falta de energia afeta também abastecimento de água em imóveis da região

Nilton Vilanova

Publicado: 27/09/2026 às 18:11

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Ônibus da linha TI Xambá / Largo da Paz se chocou com um semáforo na Av. Beberibe na manhã deste domingo/Reprodução/Redes Sociais

Ônibus da linha TI Xambá / Largo da Paz se chocou com um semáforo na Av. Beberibe na manhã deste domingo (Reprodução/Redes Sociais)

Um ônibus da linha TI Xambá/TI Largo da Paz colidiu com um semáforo de pedestres no sentido Centro da Avenida Beberibe, no bairro de Fundão, Zona Norte do Recife, por volta das 6h40 deste domingo (27). O impacto derrubou a estrutura do semáforo e parte da fiação elétrica no local.

O veículo transportava passageiros no momento da batida, mas não há registro de feridos graves. As causas do acidente ainda não foram esclarecidas. 

De acordo com relato de moradores da região, o acidente deixou parte do bairro sem energia elétrica. A interrupção no fornecimento também estaria afetando o abastecimento de água em imóveis que dependem de bombas para encher caixas-d'água.

A Companhia de Trânsito e Transportes Urbanos (CTTU) informou que o semáforo ainda está inoperante, mas que uma equipe de manutenção será enviada até o local na noite deste domingo para restabelecer o equipamento. A previsão é de que o sinal já esteja novamente em funcionamento na segunda-feira.

Procurada pelo Diario, a Neonergia não respondeu até a publicação desta matéria.

Veja também:

beberibe , Colisão , Fundão , Largo da Paz , Neonergia , ônibus , Ti Xambá
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