Mulher morre atropelada em acidente e BR-101 fica congestionada na noite desta quinta
Passageira foi atropelada por uma carreta após piloto da moto perder o equilíbrio no acostamento
Publicado: 24/09/2026 às 22:00
Trânsito ficou parado na BR-101 (Foto: PRF/ Divulgação)
Um acidente de trânsito vitimou uma mulher na noite desta quinta-feira (24), por volta das 18h30, no Km 76,2 da BR 101, no Recife, sentido Paulista.
A Polícia Civil de Pernambuco (PC-PE), que investiga o caso, suspeita que a motocicleta saía do acostamento para adentrar a pista de rolamento quando o condutor se desequilibrou no desnível com a faixa da direita, perdeu o controle do veículo e caiu na frente de uma carreta.
Na sequência dos fatos, a passageira da moto, de 30 anos, foi atropelada por uma carreta que passava na hora e faleceu no local. O condutor da moto ficou ferido e foi encaminhado pelo SAMU para uma unidade de saúde.
O motorista do caminhão permaneceu no local e realizou o teste do bafômetro, que não apontou presença de álcool no condutor.