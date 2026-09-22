Pernambuco tem aumento na mortalidade e nos acidentes com motos em rodovias federais 

Segundo a PRF, de janeiro a agosto deste ano, houve um crescimento de 26% nas mortes e 18% no número de feridos em acidentes com motos nas rodovias federais em Pernambuco

A PRF afirma que a pressa e a falta de atenção dos condutores são comportamentos que contribuem para essas colisões envolvendo motocicletas. (Foto: Divulgação / PRF)

Um levantamento realizado pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) aponta que, de janeiro a agosto deste ano, foi registrado um crescimento de 18% no número de acidentes envolvendo motocicletas em rodovias federais em Pernambuco em relação ao mesmo período do ano passado. Consequentemente, houve aumento de 26% na mortalidade e 18% no quantitativo de pessoas feridas.

Conforme os dados da PRF, o quantitativo de sinistros envolvendo motos subiu de 1.033 nos primeiros oito meses de 2025 para 1.221 este ano.

No mesmo período, a mortalidade de condutores e garupas teve um crescimento de 27 óbitos, já que, de janeiro a agosto do ano passado, foram contabilizadas 103 mortes, enquanto que, neste ano, já foram 130. Além disso, o número de pessoas feridas nos sinistros aumentou de 1.180 nos primeiros oito meses do ano passado para 1.401 no mesmo período de 2026.

Ainda de acordo com a PRF, a ausência de reação do condutor, que pode estar relacionada à alta velocidade nas rodovias, está entre as principais causas das colisões envolvendo motocicletas em Pernambuco, com 170 sinistros e 15 mortes no período de janeiro a agosto deste ano.

As outras duas causas que mais provocaram acidentes em BRs em Pernambuco são: acessar a via sem observar a presença de outros veículos, com 162 sinistros e 15 mortes, e reação tardia ou ineficiente do condutor, com 149 sinistros e 12 mortes.

A PRF afirma que a pressa e a falta de atenção dos condutores são comportamentos que contribuem para essas colisões envolvendo motocicletas. Além disso, transitar pelo corredor de veículos em movimento e o fenômeno do "ponto cego", que acontece quando o condutor não enxerga no retrovisor quem está muito próximo dele, são outros fatores que contribuem para esse aumento de sinistros.

Semana Nacional do Trânsito 2026

Para tentar diminuir o quantitativo de sinistros em rodovias federais em todo o Brasil, a PRF iniciou na última sexta (18) a Semana Nacional do Trânsito 2026, que tem como tema "Desacelere. Seu bem maior é a vida."

A ideia da campanha deste ano, que seguirá até sexta (25), é intensificar as ações de engajamento de pedestres, ciclistas, motociclistas, motoristas e passageiros na construção de um ambiente viário mais seguro e humano, visando a redução da velocidade, medida importante para diminuir a gravidade dos sinistros e proteger as pessoas, consideradas os elementos mais frágeis no trânsito.

A PRF informou ainda que os agentes em Pernambuco realizam ações educativas e de fiscalização nas rodovias, em escolas e empresas, direcionadas à conscientização de todos que compõem o trânsito.

Dicas de segurança

Para tentar evitar sinistros de maior gravidade, a PRF reforça a importância do uso do capacete bem ajustado à cabeça e de outros equipamentos de proteção para garantir mais segurança no trânsito.

Além disso, os agentes federais orientam para o não uso de celular no momento em que o condutor esteja pilotando o veículo, evitando assim possíveis colisões.

A PRF também alerta para que os passageiros que estão na garupa das motos também adotem alguns cuidados, como segurar na cintura do condutor ou nas alças laterais da moto, não sentar de lado e evitar distrações.