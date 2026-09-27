Passageira morre após colisão entre motos no Recife

Passageira faleceu no local após colisão entre motocicletas (Divulgação/PRF)

Uma passageira morreu e dois motoristas ficaram feridos após um acidente no km 59 da BR-101, no bairro de Passarinho, Zona Norte do Recife. O acidente ocorreu por volta das 18h.

A suspeita inicial indica que foi uma colisão entre duas motocicletas. A passageira de um dos veículos, que faleceu no local, tinha 26 anos e trabalhava com transporte por aplicativo.

Os dois condutores que ficaram feridos foram socorridos pelo SAMU e pelo Corpo de Bombeiros, sendo encaminhados para unidades de saúde. Um dos condutores foi para o Hospital da Restauração (HR). A equipe da PRF não conseguiu confirmar a unidade de saúde em que o outro condutor foi levado.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF), o Instituto de Criminalística (IC) e Instituto Médico Legal (IML) também estiveram no local. A Polícia Civil informou que vai investigar o caso.

O Diario entrou em contato com o HR para mais esclarecimentos sobre o estado de saúde de um dos motoristas, mas ainda não obteve retorno.