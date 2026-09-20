Maestro morre atingido por carros que participavam de um suposto racha em Arcoverde

Músico e maestro Abner Costa Leite, de 38 anos, foi arremessado a mais de 50 metros e morreu após ser socorrido em estado grave

A motocicleta em que estava o maestro Abner Costa Leite foi atingida por um Volkswagen Jetta (Reprodução/Redes sociais)

Um motociclista morreu, neste sábado (19), após ser arremessado a mais de 50 metros por um dos carros que participavam de um suposto racha na PE-270, em Arcoverde, no Sertão do Moxotó. A vítima é o músico e maestro Abner Costa Leite, de 38 anos, que chegou a ser socorrido em estado grave para o Hospital Regional de Arcoverde, mas não resistiu.

No momento do acidente, condutores de um Volkswagen Jetta e de uma Toyota SW4 realizavam uma corrida na via que liga Arcoverde ao município de Buíque. Segundo informações preliminares, o motorista do Jetta teria perdido o controle da direção e atingido a motocicleta conduzida por Abner.

Ainda de acordo com informações preliminares, os ocupantes do Jetta, um homem e uma mulher, teriam permanecido no local após a colisão, mas não aguardaram a chegada das autoridades. Já o condutor da SW4 teria fugido.

A reportagem do Diario entrou em contato com as polícias Civil e Militar para confirmar o número de pessoas envolvidas no caso, saber se houve prisões, quais medidas foram adotadas e qual delegacia ficará responsável pela investigação, mas, até o momento, não obteve retorno.

Revolta e comoção

Dezenas de mototaxistas, entregadores de aplicativo e motociclistas percorreram a Avenida Dom Pedro II, no Centro de Arcoverde, neste domingo (20). Em frente à casa do maestro, eles realizaram um buzinaço e pediram que os responsáveis pelo acidente sejam responsabilizados.

“Amanhã pode ser um de vocês. Ninguém pode ficar calado, não”, bradou um dos manifestantes.

O velório de Abner Costa Leite acontece desde as 14h, no Espaço Cidadão, no bairro de São Geraldo, e tem sido marcado por homenagens. Motociclistas fizeram a escolta do corpo do maestro até o local, onde ele foi recebido pelas bandas marciais Bambu e Carlos Rios, além de representantes de outros grupos.

Abner era maestro-regente da banda marcial da Escola de Referência em Ensino Médio Monsenhor José Kehrle. “Só quem te conheceu sabe o tamanho do vazio que está deixando”, escreveu uma amiga em uma rede social.

O sepultamento será realizado nesta segunda-feira (21).