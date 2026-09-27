Entenda o que é laqueadura e quem pode fazer no Brasil
Em Pernambuco, 7.469 procedimentos de laqueadura foram realizados pelo SUS entre janeiro e julho de 2026
Publicado: 27/09/2026 às 21:30
Laqueadura tubária é um método cirúrgico de esterilização feminina que pode ser realizado após avaliação e consentimento da paciente (Foto: Maurício Ferry/DP Foto)
A laqueadura tubária vem ocupando espaço no debate público nos últimos dias, levantando dúvidas sobre quem pode optar pelo procedimento e quais são as regras para a esterilização voluntária no Brasil. A laqueadura tubária é "uma intervenção cirúrgica que consiste na obstrução das tubas uterinas, impedindo a fertilização dos óvulos pelos espermatozoides", nas palavras da nota técnica adotada pelo Ministério da Saúde.
A legislação permite a esterilização voluntária para mulheres com mais de 21 anos, mas abre exceção para maiores de 18 anos que já tenham pelo menos dois filhos. Não é necessária autorização do cônjuge ou parceiro.
Em Pernambuco, 7.469 procedimentos foram realizados entre janeiro e julho de 2026, segundo a Secretaria Estadual de Saúde (SES-PE). Do total, foram 2.421 laqueaduras tubárias, 920 realizadas na mesma internação de parto normal e 4.128 cesarianas com laqueadura tubária.
No Sistema Único de Saúde (SUS), a laqueadura é oferecida dentro das regras do planejamento familiar. É necessário respeitar o prazo mínimo de 60 dias entre a manifestação da vontade de fazer e a realização da cirurgia. “É um procedimento praticamente irreversível. Por isso que é importante dar esse intervalo para a pessoa realmente refletir e pensar se realmente quer aquilo”, explica a ginecologista e obstetra Luiza Rocha.
"A chance é pequena, mas existem alguns procedimentos que podem reverter. É raro, é muito difícil (a reversão)", ressalta a médica.
Como o procedimento é realizado?
A laqueadura pode ser feita por cirurgia aberta, videolaparoscopia ou durante o período do parto, desde que os requisitos legais sejam cumpridos. Após um parto normal, por exemplo, a esterilização pode ser realizada por uma pequena incisão próxima ao umbigo.
“É bem interessante você ter o parto normal, garantindo os benefícios tanto maternos quanto fetais, e no mesmo internamento realizar a laqueadura tubária periumbilical”, afirma Luiza. A especialista ressalta, porém, que a cesariana não deve ser realizada exclusivamente para fazer a laqueadura.
“A cesariana é uma cirurgia de grande porte, com vários riscos. Fazer uma cesárea única e exclusivamente para laqueadura deve ser desencorajado. É certo se a paciente tem alguma indicação por algum outro motivo e aproveita o tempo cirúrgico”, diz.
Como é a recuperação?
O tempo de recuperação depende da técnica utilizada. De acordo com Luiza, procedimentos por videolaparoscopia costumam permitir uma recuperação mais rápida. Já a cirurgia aberta exige um período maior de afastamento das atividades, de pelo menos 15 dias, segundo a médica.
No caso da laqueadura periumbilical realizada após parto normal, a recuperação tende a ser mais rápida, devido ao tamanho menor da incisão. A SES-PE informa que a laqueadura tubária é disponibilizada pelo SUS e que os procedimentos seguem os protocolos estabelecidos pelo Ministério da Saúde.
Esterilização sem consentimento é crime
Vale lembrar que a legislação brasileira não permite a realização de esterilização cirúrgica sem o consentimento da pessoa. A Lei nº 9.263/1996 determina que o procedimento depende de manifestação expressa da vontade, registrada em documento escrito, após a paciente ser informada sobre os riscos da cirurgia, possíveis efeitos colaterais, dificuldades de reversão e alternativas contraceptivas.
A realização da esterilização em desacordo com essas regras é considerada crime e pode resultar em pena de dois a oito anos de reclusão, além de multa, conforme o artigo 15 da lei. A norma está disponível na íntegra na Lei nº 9.263, de 12 de janeiro de 1996, que regulamenta o planejamento familiar no Brasil.
Unidades que possuem habilitação junto ao Ministério da Saúde para o procedimento de laqueadura em Pernambuco:
- APAMI de Vitória de Santo Antão
- Casa de Saúde e Maternidade Josefa Cavalcanti de Petribu
- Centro Hospitalar Santa Maria
- Centro Médico Hospitalar de Camaragibe
- Centro Universitário Integrado de Saúde Amaury de Medeiros
- FGH
- H G G Dr. Paulo da Veiga Pessoa
- HOMUPE
- Hospital Agamenon Magalhães
- Hospital Barão de Lucena
- Hospital Belarmino Correia
- Hospital Cel. Álvaro Ferraz
- Hospital das Clínicas
- Hospital de Maternidade João Pereira de Andrade
- Hospital Distrital Jailton Messias de Albuquerque
- Hospital do Tricentenário
- Hospital Dom Malan
- Hospital Dr. Alberto de Oliveira
- Hospital Dr. Arnaldo Vasconcelos de Alencar
- Hospital Dr. José Carlos de Santana
- Hospital Dr. Lídio Paraíba
- Hospital e Maternidade Justa Maria Bezerra
- Hospital e Maternidade Municipal Olímpio M. Gouveia Lins
- Hospital e Maternidade Santa Maria
- Hospital e Maternidades Petronila Campos
- Hospital Ermírio Coutinho
- Hospital Evangélico de Pernambuco
- Hospital Geral Alfredo Alves de Lima
- Hospital Geral Virgínia Colaço Dias
- Hospital Infantil Palmira Sales
- Hospital Jesus Pequenino
- Hospital João Murilo e Policlínica de Vitória
- Hospital Maria Alice Gomes Lafayette
- Hospital Maria Rafael de Siqueira
- Hospital Memorial de Pernambuco
- Hospital Memorial Guararapes
- Hospital Memorial Jaboatão
- Hospital Memorial Petrolina
- Hospital Mendo Sampaio
- Hospital Monsenhor Alfredo Dâmaso
- Hospital Municipal Adolpho Pereira Carneiro
- Hospital Municipal Cientista Nelson Chaves
- Hospital Municipal das Vertentes Evaristo Ferreira Filho
- Hospital Municipal de Abreu e Lima
- Hospital Municipal de Paudalho
- Hospital Municipal Dr. João Coutinho
- Hospital Municipal Dr. Miguel Arraes de Alencar
- Hospital Municipal Elizabeth Barbosa
- Hospital Municipal Eulina Silva Lócio de Alencar
- Hospital Municipal José Henrique de Lima
- Hospital Municipal Josefa Eusebia da Rocha
- Hospital Municipal Manoel Abrantes Ferreira
- Hospital Municipal Maria Coelho Cavalcanti Rodrigues
- Hospital Municipal Monsenhor Angelo Sampaio
- Hospital Municipal Nossa Senhora da Paz
- Hospital Municipal Nossa Senhora de Fátima
- Hospital Municipal Raymundo Francelino Aragão
- Hospital Nair Alves Raimundo
- Hospital Professor Agamenon Magalhães
- Hospital Regional de Limoeiro José Fernandes Salsa
- Hospital Regional de Palmares Dr. Silvio Magalhães
- Hospital Regional Dom Moura
- Hospital Regional Dr. Benevolo Wanderley do Amaral
- Hospital Regional Emília Câmara
- Hospital Regional Fernando Bezerra
- Hospital Regional Inácio de Sá
- Hospital Regional Júlio Alves de Lira
- Hospital Regional Ruy de Barros Correia
- Hospital São José
- Hospital São Luiz
- Hospital Senador Antônio Farias
- HVU Hospital Vale do Una
- IMIP
- Intensiva Day Hospital
- Maternidade Brites de Albuquerque
- Maternidade Mãe Lídia
- Maternidade Padre Geraldo Leite Bastos
- Maternidade Santa Dulce dos Pobres
- Max Day Hospital
- Neurocardio
- Unidade Hospitalar de Igarassu
- Unidade Hospitalar João Soares da Fonseca
- Unidade Mista Belarmino L. P. Melo
- Unidade Mista Dr. José Múcio Monteiro
- Unidade Mista Francisco de Assis Chateaubriand
- Unidade Mista Joaquim Francisco de Melo Cavalcanti
- Unidade Mista Maria Eliziaria Paes
- Unidade Mista Nossa Senhora de Fátima
- Unidade Mista São José Dr. Rinaldo Pacheco Vaz
- US 153 Policlínica e Maternidade Arnaldo Marques
- US 165 Maternidade Bandeira Filho
- US 167 Policlínica e Maternidade Professor Barros Lima
- US 411 Hospital da Mulher do Recife Dra. Mercês Pontes Cunha
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