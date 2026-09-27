° / °
Vida Urbana
SAÚDE

Entenda o que é laqueadura e quem pode fazer no Brasil

Em Pernambuco, 7.469 procedimentos de laqueadura foram realizados pelo SUS entre janeiro e julho de 2026

João Tavares

Publicado: 27/09/2026 às 21:30

Seguir no Google News

Laqueadura tubária é um método cirúrgico de esterilização feminina que pode ser realizado após avaliação e consentimento da paciente/Foto: Maurício Ferry/DP Foto

Laqueadura tubária é um método cirúrgico de esterilização feminina que pode ser realizado após avaliação e consentimento da paciente (Foto: Maurício Ferry/DP Foto)

A laqueadura tubária vem ocupando espaço no debate público nos últimos dias, levantando dúvidas sobre quem pode optar pelo procedimento e quais são as regras para a esterilização voluntária no Brasil. A laqueadura tubária é "uma intervenção cirúrgica que consiste na obstrução das tubas uterinas, impedindo a fertilização dos óvulos pelos espermatozoides", nas palavras da nota técnica adotada pelo Ministério da Saúde. 

A legislação permite a esterilização voluntária para mulheres com mais de 21 anos, mas abre exceção para maiores de 18 anos que já tenham pelo menos dois filhos. Não é necessária autorização do cônjuge ou parceiro.

Em Pernambuco, 7.469 procedimentos foram realizados entre janeiro e julho de 2026, segundo a Secretaria Estadual de Saúde (SES-PE). Do total, foram 2.421 laqueaduras tubárias, 920 realizadas na mesma internação de parto normal e 4.128 cesarianas com laqueadura tubária.

No Sistema Único de Saúde (SUS), a laqueadura é oferecida dentro das regras do planejamento familiar. É necessário respeitar o prazo mínimo de 60 dias entre a manifestação da vontade de fazer e a realização da cirurgia. “É um procedimento praticamente irreversível. Por isso que é importante dar esse intervalo para a pessoa realmente refletir e pensar se realmente quer aquilo”, explica a ginecologista e obstetra Luiza Rocha.

"A chance é pequena, mas existem alguns procedimentos que podem reverter. É raro, é muito difícil (a reversão)", ressalta a médica. 

Como o procedimento é realizado?

A laqueadura pode ser feita por cirurgia aberta, videolaparoscopia ou durante o período do parto, desde que os requisitos legais sejam cumpridos. Após um parto normal, por exemplo, a esterilização pode ser realizada por uma pequena incisão próxima ao umbigo.

“É bem interessante você ter o parto normal, garantindo os benefícios tanto maternos quanto fetais, e no mesmo internamento realizar a laqueadura tubária periumbilical”, afirma Luiza. A especialista ressalta, porém, que a cesariana não deve ser realizada exclusivamente para fazer a laqueadura.

“A cesariana é uma cirurgia de grande porte, com vários riscos. Fazer uma cesárea única e exclusivamente para laqueadura deve ser desencorajado. É certo se a paciente tem alguma indicação por algum outro motivo e aproveita o tempo cirúrgico”, diz.

Como é a recuperação?

O tempo de recuperação depende da técnica utilizada. De acordo com Luiza, procedimentos por videolaparoscopia costumam permitir uma recuperação mais rápida. Já a cirurgia aberta exige um período maior de afastamento das atividades, de pelo menos 15 dias, segundo a médica.

No caso da laqueadura periumbilical realizada após parto normal, a recuperação tende a ser mais rápida, devido ao tamanho menor da incisão. A SES-PE informa que a laqueadura tubária é disponibilizada pelo SUS e que os procedimentos seguem os protocolos estabelecidos pelo Ministério da Saúde.

Veja também:

Esterilização sem consentimento é crime

Vale lembrar que a legislação brasileira não permite a realização de esterilização cirúrgica sem o consentimento da pessoa. A Lei nº 9.263/1996 determina que o procedimento depende de manifestação expressa da vontade, registrada em documento escrito, após a paciente ser informada sobre os riscos da cirurgia, possíveis efeitos colaterais, dificuldades de reversão e alternativas contraceptivas.

A realização da esterilização em desacordo com essas regras é considerada crime e pode resultar em pena de dois a oito anos de reclusão, além de multa, conforme o artigo 15 da lei. A norma está disponível na íntegra na Lei nº 9.263, de 12 de janeiro de 1996, que regulamenta o planejamento familiar no Brasil.


Unidades que possuem habilitação junto ao Ministério da Saúde para o procedimento de laqueadura em Pernambuco:

  • APAMI de Vitória de Santo Antão
  • Casa de Saúde e Maternidade Josefa Cavalcanti de Petribu
  • Centro Hospitalar Santa Maria
  • Centro Médico Hospitalar de Camaragibe
  • Centro Universitário Integrado de Saúde Amaury de Medeiros
  • FGH
  • H G G Dr. Paulo da Veiga Pessoa
  • HOMUPE
  • Hospital Agamenon Magalhães
  • Hospital Barão de Lucena
  • Hospital Belarmino Correia
  • Hospital Cel. Álvaro Ferraz
  • Hospital das Clínicas
  • Hospital de Maternidade João Pereira de Andrade
  • Hospital Distrital Jailton Messias de Albuquerque
  • Hospital do Tricentenário
  • Hospital Dom Malan
  • Hospital Dr. Alberto de Oliveira
  • Hospital Dr. Arnaldo Vasconcelos de Alencar
  • Hospital Dr. José Carlos de Santana
  • Hospital Dr. Lídio Paraíba
  • Hospital e Maternidade Justa Maria Bezerra
  • Hospital e Maternidade Municipal Olímpio M. Gouveia Lins
  • Hospital e Maternidade Santa Maria
  • Hospital e Maternidades Petronila Campos
  • Hospital Ermírio Coutinho
  • Hospital Evangélico de Pernambuco
  • Hospital Geral Alfredo Alves de Lima
  • Hospital Geral Virgínia Colaço Dias
  • Hospital Infantil Palmira Sales
  • Hospital Jesus Pequenino
  • Hospital João Murilo e Policlínica de Vitória
  • Hospital Maria Alice Gomes Lafayette
  • Hospital Maria Rafael de Siqueira
  • Hospital Memorial de Pernambuco
  • Hospital Memorial Guararapes
  • Hospital Memorial Jaboatão
  • Hospital Memorial Petrolina
  • Hospital Mendo Sampaio
  • Hospital Monsenhor Alfredo Dâmaso
  • Hospital Municipal Adolpho Pereira Carneiro
  • Hospital Municipal Cientista Nelson Chaves
  • Hospital Municipal das Vertentes Evaristo Ferreira Filho
  • Hospital Municipal de Abreu e Lima
  • Hospital Municipal de Paudalho
  • Hospital Municipal Dr. João Coutinho
  • Hospital Municipal Dr. Miguel Arraes de Alencar
  • Hospital Municipal Elizabeth Barbosa
  • Hospital Municipal Eulina Silva Lócio de Alencar
  • Hospital Municipal José Henrique de Lima
  • Hospital Municipal Josefa Eusebia da Rocha
  • Hospital Municipal Manoel Abrantes Ferreira
  • Hospital Municipal Maria Coelho Cavalcanti Rodrigues
  • Hospital Municipal Monsenhor Angelo Sampaio
  • Hospital Municipal Nossa Senhora da Paz
  • Hospital Municipal Nossa Senhora de Fátima
  • Hospital Municipal Raymundo Francelino Aragão
  • Hospital Nair Alves Raimundo
  • Hospital Professor Agamenon Magalhães
  • Hospital Regional de Limoeiro José Fernandes Salsa
  • Hospital Regional de Palmares Dr. Silvio Magalhães
  • Hospital Regional Dom Moura
  • Hospital Regional Dr. Benevolo Wanderley do Amaral
  • Hospital Regional Emília Câmara
  • Hospital Regional Fernando Bezerra
  • Hospital Regional Inácio de Sá
  • Hospital Regional Júlio Alves de Lira
  • Hospital Regional Ruy de Barros Correia
  • Hospital São José
  • Hospital São Luiz
  • Hospital Senador Antônio Farias
  • HVU Hospital Vale do Una
  • IMIP
  • Intensiva Day Hospital
  • Maternidade Brites de Albuquerque
  • Maternidade Mãe Lídia
  • Maternidade Padre Geraldo Leite Bastos
  • Maternidade Santa Dulce dos Pobres
  • Max Day Hospital
  • Neurocardio
  • Unidade Hospitalar de Igarassu
  • Unidade Hospitalar João Soares da Fonseca
  • Unidade Mista Belarmino L. P. Melo
  • Unidade Mista Dr. José Múcio Monteiro
  • Unidade Mista Francisco de Assis Chateaubriand
  • Unidade Mista Joaquim Francisco de Melo Cavalcanti
  • Unidade Mista Maria Eliziaria Paes
  • Unidade Mista Nossa Senhora de Fátima
  • Unidade Mista São José Dr. Rinaldo Pacheco Vaz
  • US 153 Policlínica e Maternidade Arnaldo Marques
  • US 165 Maternidade Bandeira Filho
  • US 167 Policlínica e Maternidade Professor Barros Lima
  • US 411 Hospital da Mulher do Recife Dra. Mercês Pontes Cunha

Veja também:

Laqueadura , mulher , saúde
Mais de Vida Urbana
Últimas
WhatsApp DP
Mais Lidas
CRI DP
Nossas redes
Facebook Instagram X (Twitter) Youtube Threads Google News WhatsApp DP