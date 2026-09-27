Entenda o que é laqueadura e quem pode fazer no Brasil

Em Pernambuco, 7.469 procedimentos de laqueadura foram realizados pelo SUS entre janeiro e julho de 2026

Laqueadura tubária é um método cirúrgico de esterilização feminina que pode ser realizado após avaliação e consentimento da paciente (Foto: Maurício Ferry/DP Foto)

A laqueadura tubária vem ocupando espaço no debate público nos últimos dias, levantando dúvidas sobre quem pode optar pelo procedimento e quais são as regras para a esterilização voluntária no Brasil. A laqueadura tubária é "uma intervenção cirúrgica que consiste na obstrução das tubas uterinas, impedindo a fertilização dos óvulos pelos espermatozoides", nas palavras da nota técnica adotada pelo Ministério da Saúde.

A legislação permite a esterilização voluntária para mulheres com mais de 21 anos, mas abre exceção para maiores de 18 anos que já tenham pelo menos dois filhos. Não é necessária autorização do cônjuge ou parceiro.

Em Pernambuco, 7.469 procedimentos foram realizados entre janeiro e julho de 2026, segundo a Secretaria Estadual de Saúde (SES-PE). Do total, foram 2.421 laqueaduras tubárias, 920 realizadas na mesma internação de parto normal e 4.128 cesarianas com laqueadura tubária.

No Sistema Único de Saúde (SUS), a laqueadura é oferecida dentro das regras do planejamento familiar. É necessário respeitar o prazo mínimo de 60 dias entre a manifestação da vontade de fazer e a realização da cirurgia. “É um procedimento praticamente irreversível. Por isso que é importante dar esse intervalo para a pessoa realmente refletir e pensar se realmente quer aquilo”, explica a ginecologista e obstetra Luiza Rocha.

"A chance é pequena, mas existem alguns procedimentos que podem reverter. É raro, é muito difícil (a reversão)", ressalta a médica.

Como o procedimento é realizado?

A laqueadura pode ser feita por cirurgia aberta, videolaparoscopia ou durante o período do parto, desde que os requisitos legais sejam cumpridos. Após um parto normal, por exemplo, a esterilização pode ser realizada por uma pequena incisão próxima ao umbigo.

“É bem interessante você ter o parto normal, garantindo os benefícios tanto maternos quanto fetais, e no mesmo internamento realizar a laqueadura tubária periumbilical”, afirma Luiza. A especialista ressalta, porém, que a cesariana não deve ser realizada exclusivamente para fazer a laqueadura.

“A cesariana é uma cirurgia de grande porte, com vários riscos. Fazer uma cesárea única e exclusivamente para laqueadura deve ser desencorajado. É certo se a paciente tem alguma indicação por algum outro motivo e aproveita o tempo cirúrgico”, diz.

Como é a recuperação?

O tempo de recuperação depende da técnica utilizada. De acordo com Luiza, procedimentos por videolaparoscopia costumam permitir uma recuperação mais rápida. Já a cirurgia aberta exige um período maior de afastamento das atividades, de pelo menos 15 dias, segundo a médica.

No caso da laqueadura periumbilical realizada após parto normal, a recuperação tende a ser mais rápida, devido ao tamanho menor da incisão. A SES-PE informa que a laqueadura tubária é disponibilizada pelo SUS e que os procedimentos seguem os protocolos estabelecidos pelo Ministério da Saúde.



Esterilização sem consentimento é crime

Vale lembrar que a legislação brasileira não permite a realização de esterilização cirúrgica sem o consentimento da pessoa. A Lei nº 9.263/1996 determina que o procedimento depende de manifestação expressa da vontade, registrada em documento escrito, após a paciente ser informada sobre os riscos da cirurgia, possíveis efeitos colaterais, dificuldades de reversão e alternativas contraceptivas.

A realização da esterilização em desacordo com essas regras é considerada crime e pode resultar em pena de dois a oito anos de reclusão, além de multa, conforme o artigo 15 da lei. A norma está disponível na íntegra na Lei nº 9.263, de 12 de janeiro de 1996, que regulamenta o planejamento familiar no Brasil.





Unidades que possuem habilitação junto ao Ministério da Saúde para o procedimento de laqueadura em Pernambuco: