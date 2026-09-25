Mais de 446 mil famílias com direito à isenção de energia ainda não a solicitaram no estado

Tarifa Social de Energia Elétrica está disponível, mas ainda não foi solicitada por milhares de famílias pernambucanas que têm direito à gratuidade

Além dos canais de atendimento, Neoenergia tem loja no shopping Riomar (Foto: Neoenergia/ Divulgação)

Mais de 446 mil famílias em Pernambuco têm direito à Tarifa Social de Energia Elétrica (TSEE), porém ainda não garantiram o benefício. Os clientes possuem isenção de 100% da tarifa para os primeiros 80 kWh consumidos mensalmente. Milhares de famílias pernambucanas já poderiam zerar o valor da conta de luz todos os meses caso aderissem ao programa.

A Neoenergia apurou que a maior concentração de clientes que estão enquadrados nos critérios está na Região Metropolitana do Recife. Só em Recife, mais de 70 mil famílias podem ter direito à Tarifa Social e não recebem o benefício. Na sequência, aparece Jaboatão dos Guararapes, com 44,8 mil famílias; Olinda, com 27,1 mil; e Paulista, com 17,1 mil. No interior do Estado, os maiores volumes estão em Caruaru, com 16,9 mil famílias; e Petrolina, com 15 mil.

Quem pode aderir?

A Tarifa Social pode ser solicitada pelas famílias inscritas no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico) com renda mensal de até meio salário-mínimo por pessoa. O programa inclui ainda indígenas, quilombolas e idosos e pessoas com deficiência que recebem o Benefício de Prestação Continuada (BPC), além de famílias cadastradas no CadÚnico com renda mensal de até três salários-mínimos com integrante que necessite do uso contínuo de equipamento elétrico vital.

Como solicitar?

As famílias que possuem direito ao benefício devem verificar se os dados pessoais do CadÚnico estão atualizados e se o titular da conta de luz está vinculado ao cadastro social. A atualização do CadÚnico é realizada nos Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) e a titularidade da conta pode ser verificada pelos canais de atendimento da Neoenergia Pernambuco.

O que garante a Tarifa Social?

As regras atuais do programa destacam que as famílias beneficiadas pela Tarifa Social de Energia Elétrica possuem isenção de 100% da tarifa para os primeiros 80 kWh consumidos por mês. Para clientes com perfil de baixo consumo, o benefício pode representar o zeramento da cobrança referente à tarifa de energia elétrica na conta mensal.