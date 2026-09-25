Mutirão de vacinação para marcar o Dia Mundial de Combate à Raiva, nesta segunda-feira (28)

A Prefeitura do Recife fará ação no Parque Urbano da Macaxeira, das 8h às 12h, com imunização gratuita para cães e gatos e ações educativas para tutores dos animais

A expectativa é imunizar 500 animais (Foto: Divulgação/PCR)

Na próxima segunda-feira (28), comemora-se o Dia Mundial de Combate à Raiva, e para marcar a data, a Secretaria de Saúde do Recife irá realizar um grande mutirão de vacinação antirrábica em cães e gatos, de forma gratuita e sem necessidade de agendamento.

A iniciativa acontecerá no Parque Urbano da Macaxeira, no bairro da Macaxeira, das 8h às 12h, com expectativa de imunizar 500 animais. Na ocasião, também haverá ações educativas das equipes de Vigilância Ambiental e Controle de Zoonoses junto aos tutores, sobre a importância da prevenção da doença e como agir em caso de suspeitas de contágio ou contato com pets infectados.

As atividades no Parque Urbano da Macaxeira contarão com dois postos de vacinação e um serviço drive thru - ou seja, quem for de carro ou moto não precisará descer do veículo.

Podem participar todos os cães e gatos maiores de três meses de vida. Basta apresentar a carteira de vacinação do animal, com o registro e o lote do imunizante utilizado. Quem não possuir o documento receberá um novo no momento do atendimento. Vale ressaltar que os que já foram vacinados este ano não precisam de nova dose, pois a validade é de 12 meses.

“A raiva é uma zoonose de alta letalidade, tanto para os animais quanto para os seres humanos, e a única maneira de prevenção é a vacina antirrábica. Por isso, estamos em plena campanha anual, com a meta atingir 100% do nosso público-alvo, o equivalente a cerca de 230 mil cães e gatos, sendo ao menos 500 somente nesta segunda-feira”, afirma a gerente de Vigilância Ambiental do Recife, Vânia Nunes.

A Campanha Antirrábica 2026 teve início no último dia 12 de setembro, segue com mutirões aos finais de semana, sempre alternando os bairros, e terá sua culminância no Dia D, marcado para 7 de novembro.

Zoonose

A raiva afeta o sistema nervoso central e é potencialmente fatal. Pode ser transmitida pela saliva de animais infectados, principalmente através de mordidas, lambidas ou arranhões. Animais com raiva podem apresentar sintomas como agressividade, tristeza, salivação excessiva, dificuldade para engolir, latido rouco e paralisia das patas traseiras. Em caso de contato com a saliva infectada, seja por mordedura, arranhadura ou até lambedura de animais domésticos ou selvagens, é essencial buscar atendimento imediato.