SAMU registra aumento de ocorrências e chega a 25 anos de atuação em Pernambuco

Central de Regulação recebeu mais de 129 mil ocorrências entre janeiro e agosto de 2026; número de envios de ambulâncias também cresceu em relação aos últimos anos

Ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) no Recife (Rafael Vieira/ DP Foto)

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU 192) completa 25 anos de atuação em Pernambuco em 2026. Inaugurado no Recife em 21 de dezembro de 2001, o serviço registra aumento na demanda. Entre janeiro e agosto deste ano, a Central de Regulação das Urgências do SAMU Metropolitano do Recife registrou 129.618 ocorrências reguladas e realizou 76.276 envios de ambulância.

Atualmente, a Central recebe, em média, 532 ocorrências por dia. No mesmo período de 2024, foram 125.947 ocorrências reguladas, número que passou para 126.948 em 2025 e chegou aos 129.618 registros neste ano.

Envio de ambulâncias cresce 12% em dois anos

O número de deslocamentos de ambulâncias também aumentou. De janeiro a agosto de 2024, foram 67.837 envios. Em 2026, o número chegou a 76.276, um crescimento de cerca de 12%.

No Recife, o SAMU conta atualmente com 27 ambulâncias, sendo quatro Unidades de Suporte Avançado (USA) e 23 Unidades de Suporte Básico (USB), além de 18 motolâncias. Em toda a I Macrorregião de Pernambuco, que abrange 72 municípios, incluindo a Região Metropolitana do Recife, a Zona da Mata pernambucana e o distrito estadual de Fernando de Noronha, a Central de Regulação coordena mais de 120 ambulâncias.

As USA funcionam como UTIs móveis e são destinadas a ocorrências mais graves. Já as USB atendem casos de menor complexidade. As equipes são formadas por profissionais como médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem e condutores-socorristas.

Causas externas estão entre as principais ocorrências

Segundo o SAMU, as cinco categorias de ocorrências mais frequentes atualmente são causas externas, que incluem sinistros de trânsito e quedas; causas clínicas gerais; causas neurológicas; causas psiquiátricas; e causas cardiológicas.

Entre os tipos de ocorrência, as causas externas são as que mais chamam atenção pelo crescimento nos últimos anos. De acordo com o serviço, esse perfil exige atenção permanente pela diversidade e pelo potencial de gravidade dos casos.

SAMU ainda recebe cerca de 900 trotes por mês

Apesar da redução registrada nos últimos anos, os trotes continuam fazendo parte da rotina do serviço. Atualmente, o SAMU recebe cerca de 900 chamadas falsas por mês.

As ligações podem comprometer o atendimento de pessoas que realmente precisam de socorro, principalmente quando provocam o deslocamento de uma equipe para uma ocorrência inexistente.

Tempo médio de resposta é de 55 minutos

O tempo médio entre o recebimento do chamado e a chegada da equipe ao local é atualmente de cerca de 55 minutos.

Segundo o SAMU, o indicador é influenciado por fatores como o tipo e a gravidade da ocorrência, a distância, as condições do trânsito, a localização e a disponibilidade das equipes no momento do chamado.

Pernambuco alcança regionalização completa do serviço

Além da atuação na Região Metropolitana, o SAMU passou por um processo de expansão em todo o estado. Em 2026, Pernambuco alcançou 100% de regionalização do SAMU 192, contemplando os 184 municípios e o Distrito Estadual de Fernando de Noronha.

A Central de Regulação das Urgências da IV Macrorregião, em Petrolina, foi inaugurada em 7 de agosto. Com isso, o Estado passou a contar com quatro centrais de regulação, distribuídas pelas quatro macrorregiões.

Serviço aeromédico amplia atendimento em casos graves

Outra frente de atendimento de urgência é o Serviço de Operações Aeromédicas (SOAer/PE), implantado em dezembro de 2025 pela Secretaria Estadual de Saúde (SES-PE), em parceria com o Grupamento Tático Aéreo (GTA), da Secretaria de Defesa Social.

Desde o início das operações, foram realizados 94 atendimentos, entre remoções, repatriações, transporte de órgãos e resgates. Do total, 77% ocorreram em aeronaves de asa fixa, como aviões, e 23% em aeronaves de asa rotativa, como helicópteros.

O transporte aeromédico é utilizado principalmente em situações nas quais o tempo de deslocamento pode interferir no atendimento, como traumas de alta energia, traumatismo cranioencefálico grave e politraumatismos.